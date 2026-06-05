Annita Demetriou’ya suikast iddiası!

CyprusMail'in haberine göre, Kıbrıs’ın güneyindeki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), parti lideri ve yeniden Meclis Başkanı seçilen Annita Demetriou’ya yönelik bir suikast planlandığını öne süren bir e-postanın partiye ulaştığını doğruladı.

DİSİ Sözcüsü Onoufrios Koulla, sosyal medyada paylaşılan söz konusu e-postanın gerçek olduğunu teyit etti. Konu, internet fenomeni olarak tanınan ve “Annie Alexui” adıyla bilinen Ioanna Photiou’nun mesajın içeriğini paylaşmasının ardından gündeme geldi.

Paylaşılan bilgilere göre e-postada, “Merhaba. Annita Demetriou’nun hayatının güvenliğiyle ilgili çok önemli bilgilerim var. Kendisine karşı bir suikast girişimi hazırlandığını biliyorum. Onu ortadan kaldırmak istiyorlar” ifadelerine yer verildi.

Koulla, Sigma televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu mesajın partiye ulaştığını doğrularken, ihbarın ardından polis ekiplerinin Lefkoşa’daki Pindarou Caddesi üzerinde bulunan DİSİ genel merkezine giderek olayla ilgili bilgi topladığını belirtti.

Öte yandan Koulla, e-postanın ayrıntılarının kamuoyuna nasıl sızdırıldığı konusunda da endişelerini dile getirdi. Polis teşkilatının olası bilgi sızıntısıyla ilgili kurum içi bir soruşturma yürütmesi gerektiğini ifade eden Koulla, “Bizi şaşırtan ise bunun nasıl sızdırıldığıdır” dedi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.