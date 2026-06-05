Hristodulidis, Türkiye’yi AB yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Karadağ'da katıldığı AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerleyebilmesi için yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna'nın üyelik süreçlerinde önemli ilerleme kaydedildiğini savundu. Aday ülkelere verilen mesajın açık olduğunu belirten Hristodulidis, "Yükümlülüklerini yerine getiren ülkelere AB karşılık verir. Aynı mesajı aday ülke olmaya devam eden Türkiye'ye de gönderiyoruz. Türkiye kendi yükümlülüklerini yerine getirirse, AB ve Kıbrıs Cumhuriyeti karşılık vermeye hazırdır" dedi.

Haberde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay yaptığı açıklamaya da yer verildi. Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin büyük ölçüde Kıbrıs sorunu nedeniyle siyasi gerekçelerle engellendiğini savunmuş, AB'nin Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını ve üyelik sürecinde adil davranmadığını söylemişti.

Hristodulidis, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, bu ülkelerin AB üyelik süreçlerinde son dönemde kaydedilen ilerlemenin hem bölge halklarına hem de bölgeyi AB'den uzaklaştırmak isteyen aktörlere önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.