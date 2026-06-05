Ülfet Beach Club yaz sezonunu OMNYA konseriyle açıyor

Girne’de faaliyet gösteren Ülfet Beach Club, 2026 yaz sezonuna yönelik etkinlik programını açıkladı. İşletme, sezon açılışını 7 Haziran Pazar günü elektronik müzik sanatçısı OMNYA’nın sahne alacağı organizasyonla gerçekleştirecek.

Ülfet Beach Club tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayı boyunca yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla çeşitli müzik etkinlikleri düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, tesisin 2026 sezonuna yenilenen konseptiyle hazırlandığı ve misafirlere daha kapsamlı hizmet sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

İşletmenin etkinlik takvimine göre, sezon açılışında Afterlife sahnesindeki performanslarıyla tanınan OMNYA sahne alacak. Haziran ayı programında ayrıca 13 Haziran’da Alex Gavin, 14 Haziran’da İlkay Sencan, 21 Haziran’da Meltem Hayırlı ve 28 Haziran’da Twins Project’in performans sergilemesi planlanıyor.

Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren Ülfet Beach Club, plaj hizmetlerinin yanı sıra restoran, canlı müzik etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlıyor. İşletme yetkilileri, yaz sezonu boyunca farklı etkinliklerle misafirlerine hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Etkinlikler ve rezervasyonlarla ilgili bilgiye 0546 994 55 55 numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.