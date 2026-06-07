Karavezirler: Eğitim ve çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlediği 12. Dünya Çocuk Günü Şenliği dün yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler katıldı.

Cihangir Stadı’nda düzenlenen şenlik, saat 18.30’da Cihangir Anaokulu önünden kortej yürüyüşüyle başladı.

Çocukların sahne performansları sergilediği şenlikte, çocuklar alan içerisine kurulan oyun gruplarında eğlendi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin hediye ettiği uçurtmaları uçurdu, yiyecek-içecek, hediyelik eşya stantlarından alışveriş yaptı.

Şenlikte, Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu, Gaziköy Anaokulu, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Çocuk Grubu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir -Düzova İlkokulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Samba Grubu, Çocuk Korosu, Çocuk Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği gösteri sundu. Şenlik, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Genç Müzik Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler konuşmasında belediye olarak eğitime verdikleri desteğin süreceğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana temel önceliklerinin çocuklar ve eğitim olduğunu ifade eden Karavezirler, “Biz Eğitim Bakanlığı yapmıyoruz ancak belediye olarak çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Eğitim ve çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Karavezirler, sekiz yıllık görev süresi boyunca eğitim alanında çeşitli projelere katkı sunduklarını belirterek öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.