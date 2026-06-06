“Büyük Romulus” Girne’de sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımlarından “Büyük Romulus”, "22. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, festival programı çerçevesinde Girne Belediyesi ev sahipliğinde sahnelenen oyunda izleyiciler, Roma İmparatorluğu’nun çöküş dönemini konu alan ve kahramanlık, iktidar ile sorumluluk kavramlarını sorgulayan hikayeyi takip etti.