“Sistemli çalıştık, kazandık”

YENİDÜZEN

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikincisi (KGS-2), 1715 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Artı Eğitim Merkezi öğrencileri sınavda elde ettikleri derecelerle dikkat çekerken, KKTC ve Lefkoşa birinciliğini 100 tam puan alan Mehmet Erenel kazandı.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi, KGS-2 sonuçlarının ardından düzenlediği basın toplantısında bölgelerde ilk 10 dereceye giren öğrencilerini ve ailelerini bir araya getirdi. Dershane Direktörü Havva Şeniz, elde edilen başarının önümüzdeki süreçte daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Şeniz, “Ada genelinde yakalamış olduğumuz bu önemli ve başarılı çizginin, önümüzdeki süreçte kendi öğrencilerimiz adına daha da artarak anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden eminiz. Çünkü çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar çıkacaktır. Yedekte bekleyen bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yaptırabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır.” dedi.

KGS-2 sonrasında Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden 88’i Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne, 41’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne, 41’i Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne, 29’u Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne, 20’si İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne, 19’u ise Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne kayıt hakkı kazandı.

Mehmet Erenel: Hem KKTC hem de Lefkoşa birincisi olduğum için mutluyum

“Hem KKTC hem de Lefkoşa birincisi olduğum için mutluyum. Dördüncü sınıftan beri Artı Eğitim Merkezi’ndeym. Çok güzel bir süreç geçirdim. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Beni güzel hazırladılar.”

Aziz Çelik: Başarımda dersanenin ve ailemin katkısı büyük

“Güzelyurt birincisi olmamdaki başarımda ailemin,öğretmenlerimin ve dersanemin katkısı çok büyük. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir tatil yapacağım.”

Ahmet Bitirim Kazma: Sistemli ve düzenli çalıştım

“KKTC ikincisi olduğum için çok gururluyum. Artı Eğitim Merkezi öğretmenlerim ve okul öğretmenlerim çok destek oldu. Sistemli ve düzenli çalıştım ve tabiki da oyun da oynadım. Tatilin tadını çıkaracağım.”

Hazar Cengiz Topal: Başarı önce eğitimle sonra da çabayla elde edilir

“Mağusa bölge birinciliği elde ettim. Bence öğretmenlerimin bana çok fazla katkısı oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı elde edemezdim diye düşünüyorum. Başarı bence insanın önce eğitimle sonra da çabasıyla elde edbeileceği bir şeydir.”

Ecem Mijgan Genç: Sistemli bir çalışmayla başarı elde edilebilir

“İlk ve ikinci sınavda da KGS birincisi olduğum için çok mutluyum. Herkes sistemli, sıkı ve düzenli çalışırsa başarıyı elde edebileceğini düşünüyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim.”