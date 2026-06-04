Kasko Poliçesi Yenilerken Nelere Dikkat Edilmeli?

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Kasko sigortası, trafik sigortasının kapsamadığı pek çok riski güvence altına alan ve araç sahiplerinin bütçesini koruyan önemli bir sigortadır. Yılda bir kez yenilenmesi gereken bu poliçeyi zamanında ve doğru şekilde yenilemek, hem güvencenin kesintisiz devam etmesini sağlar hem de kazanılmış indirimlerin korunmasına yardımcı olur. Kasko poliçesi yenileme sürecinde yalnızca fiyat karşılaştırması yapmak yeterli değildir. Teminat kapsamı, ek hizmetler, asistans destekleri ve hasarsızlık indirimi gibi detayların dikkatlice incelenmesi gerekir. Özellikle online kasko teklifi alırken poliçe içeriklerinin karşılaştırılması, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir. Peki, kasko yenileme sürecinde nelere dikkat etmek gerekir?

Kasko Ne Zaman Yenilenir?

Araç sahiplerinin merak ettiği "Kasko ne zaman yenilenir?" sorusunun yanıtı oldukça basit ve nettir: Poliçenizin bitiş tarihinden önce veya tam bitiş gününde. Kasko sigortası 1 yıl, yani 365 gün geçerlidir. Poliçe genellikle öğlen 12.00'de başlar ve tam bir yıl sonra aynı saatte sona erer. Bu tarih geldiğinde teminat otomatik olarak devam etmez; yenileme işlemi yapılması zorunludur. Poliçe sona ermeden, tercihen son 30 gün içinde yenileme yapmakta fayda vardır. Bu sürede yenileme yaparak hem teminat kesintisi yaşamamış olursunuz hem de hasarsızlık indirimi hakkınızı güvence altına alırsınız.



Ayrıca birçok sigorta şirketi, erken yenileme döneminde özel kampanyalar ve avantajlı prim seçenekleri sunabilir. Bu nedenle poliçe bitiş tarihini beklemeden kasko hesaplama işlemi yapmak bütçe açısından avantaj sağlayabilir.

Kasko Yenileme Süresi Kaç Gün?

Kasko yenileme sürecinde sigorta şirketinizin önerdiği zaman dilimlerini dikkate almak gerekir ancak genel uygulama şu şekildedir: Poliçe bitiminden önceki 30 günlük süre içinde yenileme işlemi başlatılabilir. Kasko teklif alma sürecinde bu süreler ve uygulanacak prosedürler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kasko yenileme sürecinde erken hareket etmek sürücülere şu avantajları sağlar:

Teminat kesintisi yaşanmaz.

Hasarsızlık indirimi hakkı kesintisiz devam eder.

Yoğun dönemlerdeki işlem gecikmelerinden etkilenilmez.

Kasko Yenileme Süresini Kaçırırsanız Ne Olur?

"Kasko yenileme ne zaman yapılır?" sorusu kadar önemli olan bir diğer mesele, süreci geçirmenin bedelidir. Yenileme süresi aşıldığında şu sonuçlarla karşılaşılabilir:

Hasarsızlık İndirimi Kaybedilir: Yıllarca hasarsız poliçe yenileyerek kazanılan indirim kademeleri tamamen sıfırlanabilir veya bir alt kademeye düşürülebilir. Bu durum, ciddi bir prim avantajını kaybetmek anlamına gelir.

Yeni Poliçe Düzenlenir: Tanınan opsiyon süresi geçtikten sonra yapılan işlem artık "yenileme" sayılmaz. Sürece yeni müşteri gibi sıfırdan başlanır ve mevcut dönemin yüksek prim oranları geçerli olur.

Teminat Kesintisi Oluşur: Güvencesiz geçen süre zarfında yaşanan kaza, hırsızlık veya hasar durumları tamamen araç sahibinin maddi sorumluluğundadır.





Kasko Yenilerken Teminatlar Nasıl Kontrol Edilmeli?

Kasko yenileme sürecinde yalnızca fiyat odaklı hareket edilmemelidir. İMM teminatı, mini onarım hizmeti, ikame araç desteği, yol yardım hizmetleri ve cam değişim kapsamı gibi detaylar dikkatlice incelenmelidir. Araç kullanım alışkanlıklarına uygun teminat seçimi yapmak, olası hasar durumlarında maddi kayıpların önüne geçebilir.

Kasko Yenileme No Nedir ve Nerede Bulunur?

"Kasko yenileme no nedir?" sorusu, özellikle online yenileme adımlarında sıkça karşılaşılan pratik bir konudur. Poliçe veya yenileme numarası, sigorta belgenizin en üst kısmında "Poliçe No", "Yenileme No" ya da sadece "No" başlığıyla belirtilen rakam veya harf-rakam kombinasyonudur.

Poliçe numaranızı bulmak için şu kanallara başvurabilirsiniz: