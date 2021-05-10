Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sınav istifa getirdi
Son 24 saatte 58 bileklik takıldı

Son 24 saatte 58 bileklik takıldı

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 58 bileklik takıldı. Takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 316.

A+A-

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 58 bileklik takıldı. Takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 316.

Güvende Kal Genel tablo ise şöyle:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1090

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2549

Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,