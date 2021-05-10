Son 24 saatte 58 bileklik takıldı
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 58 bileklik takıldı. Takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 316.
A+A-
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 58 bileklik takıldı. Takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 316.
Güvende Kal Genel tablo ise şöyle:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1090
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2549
Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler : kıbrıs, corona virüs, corona, pandemi