“Somut çözüm görene dek, hiçbir yere ayrılmayacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin “Zenginden alıp, fakire verin” sloganıyla Başbakanlık önünde başlattığı oturma eyleminde 72 saat geride kaldı. Eylemciler, “Somut çözüm görene dek hiçbir yere ayrılmayacağını” ifade ederek, eyleme destek çağrısında bulundu…

Fehime ALASYA

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin “Zenginden alıp, fakire verin” sloganıyla Başbakanlık önünde başlattığı oturma eyleminde 72 saat geride kaldı. Eylemciler, “Somut çözüm görene dek hiçbir yere ayrılmayacağını” ifade ederek, eyleme destek istedi.

Yaşanan ekonomik krize dikkat çekmek, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşam koşullarını protesto etmek için önceki gün Lefkoşa’da binlerce kişinin sokağa dökülmesi, son yılların en kalabalık eylemi olarak kayıtlara geçerken, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Başbakanlık önünde oturarak bu eylemi sürdüreceklerini, tepki göstermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Sosyal demokrat partilerden bir grup gencin protestoyu terk etmek istemediğini ifade eden Mine Atlı, ‘Kıbrıs Türk Toplumu için barış, uzlaşma ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi talep ettiklerini’ belirtmişti.

Eylem sonrası Başbakanlık önünde ayrılmayan TDP’ye bazı siyasi parti ve toplumun çeşitli kesimlerinden de destek gelmişti.

3 gündür Başbakanlık önünde olan bazı TDP’liler, YENİDÜZEN’e konuştu, “Somut çözüm görene dek hiçbir yere ayrılmayacağını” ifade etti.

Başbakanlık önündeki eyleme gerek sosyal medya gerekse vatandaşlar tarafından destek yağdığını da ifade eden eylemciler, ekonomik sıkıntılar yaşayan herkesi eyleme yerinde destek vermeye davet etti. “Omuz omuza mücadele verme” mesajı verildi.

Kıbrıslıların barışçıl ve çatışma kültüründen uzak olan kişiler olduğunu belirten eylemciler, her şekilde hak savunucusu olmaya devam edeceklerini belirtti.

Birçok kişi destek veriyor

Başbakanlık önünde oturma eylemi yapanlara tanıdık, tanımadık birçok kişi de destek veriyor. Kimisi içecek, kimisi yiyeceklerle gelerek eylemcilere destek belirtiyor.

“Torunum bu gençler arasında, ben de onlara destek için geldim” diyen Fatma Refikoğlu da, bu destekçilerden biri…

Refikoğlu, “Bir tek torunumuz var, bir tek adamız var, tüm gayemiz onlar” diyerek destek verdiğini belirtti.

Sucuoğlu: “Sizlerden makul bir süre istiyoruz”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Başbakanlık önünde eylem yapan TDP’li gençleri ziyaret etmiş, yaptığı paylaşımda gençlerin sıkıntılarını dinlediğini ifade ederek, sorunların çözümü için makul bir süre istemişti.

“Torunum bu gençler arasında, ben de onlara destek için geldim” diyen Fatma Refikoğlu da, eyleme destek verenlerden sadece biri…

BAŞBAKANLIK ÖNÜNDEKİ EYLEMCİLER NE SÖYLEDİ?

Erol Ertugan:

“Fakirleşmenin- yok oluşun önüne geçene kadar buradan ayrılmayacağız”

Oturma eylemine katkı koyan Erol Ertugan, geçtiğimiz hafta düzenlenen eylemin amacına ulaşmadığı görüşüyle TKP ve TDP gençlik örgütü olarak, Başbakanlık önünde ‘yoksullaşmaya hayır’ demek için mücadeleye devam etmek istediklerini anlattı.

Ertugan, “Burada olmaya devam edeceğiz, toplumun bu durumunun, fakirleşmenin- yok oluşun önüne geçene kadar buradan ayrılmayacağız” dedi.

Yusuf Osman:

“Somut bir hamle olana dek burada olmaya devam edeceğiz”

Üç gündür Başbakanlık önünde bulunduklarını anlatan Yusuf Osman, “Ülkedeki durum içler acısı” diyerek özellikle temel tüketim maddelerine her geçen gün zam yapılmasını eleştirdi. Ülkede toplu taşıma olmadığına, akaryakıta sürekli zam yapıldığına işaret eden Osman, buna karşın ülkede sadece ‘insan hayatının ucuzladığını’ ifade ederek tüm bu sebeplerle eylemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Osman, “Somut bir hamle olana dek burada olmaya devam edeceğiz. Emekçi kesimi çok zan altında kalıyor. Çocuğuna ekmek götüremeyecek insanların sesi olmak için buradayız” dedi.

Evrim Benzetsel:

“Bu ülkede artık bize bir gelecek, yaşam alanı kalmamak üzere…”

“Bu ülkede artık bize bir gelecek, yaşam alanı kalmamak üzere, bunun için bir baskı, bir mücadele için buradayız” diyen Evrim Benzetsel, mücadelenin birkaç saten ibaret değil, sonuca ulaşana kadar olması gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun çadırı ziyaret ettiğini, burada açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Benzetsel, “Burada kendince samimi açıklamalarda bulundu ama öte yandan Milletvekili adayı olup kaybeden birine hayatımızda duymadığımız bir müdürlük verdi. Hem devletin parası yok, hem de atamalar devam ediyor. Tüm bunlar bize samimiyetsiz olduğunu gösteriyor.”

“Umarım bir an önce ülkedeki bu ekonomik ve siyasi gidişat değişir” diyen Benzetsel, pandemi nedeniyle küresel bir kötüye gidiş olduğunun bilincinde olduklarını da dile getirdi.

Benzetsel, “Her zaman yapılacaklar vardı, eğer yapılacak tek şey zam ise o zaman da hükümete gerek yok. Bir zam otomasyon sistemi koysunlar, boşuna Milletvekili ve Bakanlara da maaş ödemeyelim” yorumunda bulundu.

Sucuoğlu: “Sizlerden makul bir süre istiyoruz”

TDP'den oturma eylemi: Zenginden alıp, fakire verin