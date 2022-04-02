Sucuoğlu: “Sizlerden makul bir süre istiyoruz”

Başbakan Faiz Sucuoğlu Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Başbakanlık önünde eylem yapan TDP’li gençleri ziyaret etti. Sucuoğlu yaptığı paylaşımda gençlerin sıkıntılarını dinlediğini ifade ederek, “Tek derdimiz sizlersiniz. Rozetiniz siyasi görüşünüz değil, bu ülkede sizlere daha aydınlık bir gelecek yaratmak istiyoruz. Sorunlara karşı, kendi bakış açınız ve heyecanınızla tepki koymanızı anlıyorum. Ama sizlerden de mevcut durumdan çıkış için makul bir süre istiyoruz” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulu sonrası, Başbakanlık önünde eylem yapan TDPli gençleri ziyaret ettim

Çadırda, gençlerle sohbet ettim, merak ettiği sorularını yanıtladım.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, zamlarla ilgili tepkileri dikkate aldığımızı ifade ettik. Demokratik haklar çerçevesinde taleplere saygı duyuyoruz. Ama ekonomik ve mali açıdan sıkıntılı bir süreçte olduğumuza dikkati çektim.

Şunu yinelemek istiyorum:

Gençler hepinizi anlıyorum. Bu ülke bu günlere çok sıkıntılı süreçlerden geçip geldi. Bir yanda Covid, üzerine savaş, ve zaten birikmiş sorunları öteleme, sürekli değişken hükümetler... Size samimiyetle söyleyim. Tek derdimiz sizlersiniz. Rozetiniz siyasi görüşünüz değil, bu ülkede sizlere daha aydınlık bir gelecek yaratmak istiyoruz. Sorunlara karşı, kendi bakış açınız ve heyecanınızla tepki koymanızı anlıyorum. Ama sizlerden de mevcut durumdan çıkış için makul bir süre istiyoruz.

Sonra gelin yine hep birlikte konuşalım.”