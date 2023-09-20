“Sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildi”

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın otoparkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın babası A.A., annesi H.A. ve kardeşi H.S.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli ölüm soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılarla ilgili mahkemede konuşan polis, Avcı’nın Salı günü Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini anımsattı.

Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayın aydınlatılması için ifadeler alacaklarını belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.