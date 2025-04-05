"Sokaktayız, aydınlık için kol kolayız"
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KTÖS ve KTOEÖS'ün Salı günü gerçekleştireceği eyleme destek belirtti, üyelerine çağrı yaptı.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KTÖS ve KTOEÖS'ün Salı günü gerçekleştireceği eyleme destek belirtti, üyelerine çağrı yaptı.
"Sokaktayız, Aydınlık İçin Kol Kolayız" açıklamasını yapan CTP, tüm üye ve sempatizanlarını eyleme katılması çağrısında bulundu.
Öğretmen sendikalarının yanı sıra 40 örgütün de destek belirttiği eylem, 8 Nisan Salı günü 18.00'de Lefkoşa'da 'Citroen Işıkları' diye bilinen noktada başlayacak, Şehitler Anıtı önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.
KTÖS ve KTOEÖS, dün düzenlediği basın toplantısında eylem hakkında bilgi vermişti.
Foto: Arşiv
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