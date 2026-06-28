Sokakta düşürülen banka kartını çalıp, harcama yapan iki kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, C.B.(K-22) ve B.G. (K-29), geçen çarşamba günü Lefkoşa’da, bir şahıs tarafından sokakta düşürülen banka kartını yerde bulup, çaldı ve karttan toplam 5 bin 99,96 TL harcama yaparak, banka ödeme emrini sahteledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren şahıs suçüstü tutuklandı

Mağusa’da gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı’nda, nefes örneği vermeyen reddeden alkollü içki tesiri altındaki A.S.(E-55), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Akıncılar’da bir arazide çıkan yangın zarara neden oldu

Akıncılar köyünün güney doğu kısmında bulunan bir arazide dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangında, toplam 26 dönüm biçilmemiş arpa, 7 dönüm biçilmemiş buğday ile 3 adet rulo balya yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.