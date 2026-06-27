22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Ahududu” sahnelendi

Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Tiyatrokare yapımı “Ahududu", dün akşam Girne Amfi Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluştu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşlı iki kız kardeşin etrafında gelişen olayları kara mizah unsurlarıyla sahneye taşıyan “Ahududu, eğlenceli anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı.