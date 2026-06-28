DAÜ Matematik Bölümü’nde Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından, akademik başarı gösteren öğrencileri onurlandırmak amacıyla Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni düzenlendi. Öğrencilerin başarılarını kutlamak ve akademik motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen törene Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmaları Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan tarafından gerçekleştirildi. Konuşmalarda öğrencilerin akademik başarılarının önemine vurgu yapılırken, bölümün eğitim kalitesinin sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Açılış konuşmalarının ardından, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’nda 4.00 not ortalaması ile dönem birincileri olan Yunus Emre Kaynar ve Aisha Saidu-Bala ile Aktüerya Bilimleri Programı dönem birincisi Rakim Levert Auphie birer konuşma gerçekleştirdi.

Daha sonra şeref ve yüksek şeref sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri bölüm öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Sertifika takdiminde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozer, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay, Bölüm Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Rashad Aliyev, Prof. Dr. Benedek Nagy, Doç. Dr. Neşet Deniz Turgay, Doç. Dr. Muge Saadetoğlu, Doç. Dr. Arran Fernandez, Doç. Dr. Pembe Sabancıgil Özder ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara, Seçkin Professörler Prof. Dr. Agamirza Bashirov ve Prof. Dr. Nazım Mahmudov yer aldı. Tören, öğrenciler ve öğretim üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.