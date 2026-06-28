İskele'de ani ölüm: 72 yaşındaki İrina Nikolskaya hayatını kaybetti
İskele’de ikamet eden 72 yaşındaki İrina Nikolskaya’nın dün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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İskele’de sakin İrina Nikolskaya (K-72) dün, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : polis, iskele, ölüm, İrina Nikolskaya