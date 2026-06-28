İskele'de ani ölüm: 72 yaşındaki İrina Nikolskaya hayatını kaybetti

İskele’de sakin İrina Nikolskaya (K-72) dün, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.