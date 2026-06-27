11. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu devam ediyor.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydeler üstleniyor.

Ateşin’in verdiği bilgiye göre, kültürel mirasın korunması, kamusal alanda sanat üretiminin desteklenmesi ve toplumun sanatla doğrudan buluşmasına duyulan ihtiyaç çerçevesinde düzenlenen sempozyum, sanatçıları, ziyaretçileri ve sanatseverleri ortak bir üretim alanında buluşturuyor.

Etkinlik Lapta Kent Meydanı ve Ayios Loukas Kilisesi çevresinde yer alırken, sempozyuma ülkemizden Türkiye'den ve farklı ülkelerden sanatçılar katılıyor.

Katılımcılar arasında; Aziz Baha Ökten, Eser Keçeci Malyalı, Evrim Ergün, Fahimeh Heydari, Halil Çobancı, Hikmet Uluçam, Kaan Canduran, Kadir Sevim, Keyvan VajiHollah, Maged Zaky Hassan, Soner Pilge, Vafaollah Alması, Vedia Okutan Gaydeler ve Yılmaz Kastanbollu yer alıyor.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı atölyeler, sanatçı söyleşileri, halka açık üretim süreçleri ve eğitim etkinlikleri aracılığıyla özellikle çocukların, gençlerin ve öğrencilerin sanatla doğrudan etkileşim kurmaları hedefleniyor. Katılımcılar seramik ve pişmiş toprak alanındaki teknik bilgi ve deneyimleri yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

Küratör Ayhatun Ateşin, sempozyum kapsamında gerçekleştirilen üretimlerde kültürel mirasın yalnızca birebir tekrar edilmesini değil, sanatçıların yaratıcı yorumlarıyla yeniden ele alınmasını önemsediklerini belirtti. Ateşin, çalışmaların tarihsel ve arkaik referanslarla çağdaş sanat arasında bir diyalog kurduğunu ifade etti ve değerlendirmesini paylaştı.

Ateşin, etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Yerinde Heykel Fırınlama Şöleni’nin, yarın akşam saat 20.30’da Lapta Turizm Festivali Meydanı içerisinde yer alan Ayios Loukas Kilisesi avlusunda gerçekleştirileceğini kaydetti.