Metererra Holding, Stablecoin 2026 Fuarı’na katıldı

Kripto para ve stablecoin alanında faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı fuarda Metererra Holding, Visa’nın da bulunduğu alanda stant açtı. Holding bünyesindeki Miracle Chain, Miracle Pay ve Score ID markaları da etkinlik kapsamında tanıtıldı.

Fuar süresince şirket temsilcileri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve teknoloji şirketleriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Miracle Pay’in ödeme altyapısı çözümleri ile Score ID’nin dijital kimlik ve skorlama teknolojileri ele alındı.

Şirket yetkilileri, kısa süre önce Meksika merkezli dijital finans şirketi Bitso ile başlatılan iş birliğinin de Latin Amerika’ya yönelik faaliyetlerin bir parçası olduğunu belirtti.