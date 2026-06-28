“Sağlıklı bir beden, hayallerin anahtarıdır”
Portre / Tanem Asil - Fizyoterapist
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duyarlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Fizyoterapist olmasaydım yine sağlık alanında çalışırdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Danışanlarım/hastalarım
Kayıtsız kalamadığım şey… Irkçılık
En büyük pişmanlığım… Arıcılığa vakit ayıramadığım zamanlar
En büyük sevincim… Hastalarımın bir sonraki seansa ağrısız ya da daha iyi hissederek gelmesi
Hayatımın dönüm noktası… Fizyoterapi kliniği açmam
Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho
Başucumdaki kitap... Arı yetiştiriciliği
En keyif aldığım müzik.. Hüzünlü, depresif şarkılar dışında her şeyi dinleyebilirim
En son izlediğim film… Goat
Kendim için son aldığım şey… Takı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Çalmayı bıraktığım müzik aletleri
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri olan hediyeler
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok düşünmemek ve kararsız olmamak
Kendimde beğendiğim özellik… Yardımsever ve iş bitirici olmam
Olmasa da olur… Çıkarcı sahte insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem
En iyi yaptığım yemek… Dolma ve tiramisu
Hayalimdeki dünya… Herkesin kendini ait hissedip kimsenin yalnız kalmadığı ve hayatın aceleye getirilmediği sakin bir dünya
Aşk benim için… Kendin olabildiğin en güvenli yer
Görmek istediğim yer… Zanzibar
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezip farklı kültürleri yerinde deneyimlemek ve dünyayı farklı insanların gözünden tanımak
Son olarak söylemek istediklerim… Hayatın koşturmacasında çoğu zaman kendimizi ihmal edebiliyoruz. Oysa vücudumuz bize hayat boyu eşlik eden en değerli yol arkadaşımız. Sağlıklı bir beden, hayallerimizin peşinden gidebilmenin en önemli anahtarıdır. Kendimizi ihmal etmeyelim, iyi olmanın kendimizden başladığını unutmayalım.