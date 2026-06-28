“Sağlıklı bir beden, hayallerin anahtarıdır”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duyarlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Fizyoterapist olmasaydım yine sağlık alanında çalışırdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Danışanlarım/hastalarım

Kayıtsız kalamadığım şey… Irkçılık

En büyük pişmanlığım… Arıcılığa vakit ayıramadığım zamanlar

En büyük sevincim… Hastalarımın bir sonraki seansa ağrısız ya da daha iyi hissederek gelmesi

Hayatımın dönüm noktası… Fizyoterapi kliniği açmam

Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho

Başucumdaki kitap... Arı yetiştiriciliği

En keyif aldığım müzik.. Hüzünlü, depresif şarkılar dışında her şeyi dinleyebilirim

En son izlediğim film… Goat

Kendim için son aldığım şey… Takı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Çalmayı bıraktığım müzik aletleri

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri olan hediyeler

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok düşünmemek ve kararsız olmamak

Kendimde beğendiğim özellik… Yardımsever ve iş bitirici olmam

Olmasa da olur… Çıkarcı sahte insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Dolma ve tiramisu

Hayalimdeki dünya… Herkesin kendini ait hissedip kimsenin yalnız kalmadığı ve hayatın aceleye getirilmediği sakin bir dünya

Aşk benim için… Kendin olabildiğin en güvenli yer

Görmek istediğim yer… Zanzibar

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezip farklı kültürleri yerinde deneyimlemek ve dünyayı farklı insanların gözünden tanımak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatın koşturmacasında çoğu zaman kendimizi ihmal edebiliyoruz. Oysa vücudumuz bize hayat boyu eşlik eden en değerli yol arkadaşımız. Sağlıklı bir beden, hayallerimizin peşinden gidebilmenin en önemli anahtarıdır. Kendimizi ihmal etmeyelim, iyi olmanın kendimizden başladığını unutmayalım.