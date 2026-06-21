Avrupa Müzik Günü nedeniyle Lefkoşa’da konser düzenledi

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 21 Haziran Avrupa Müzik Günü (Fête de la Musique) nedeniyle Lefkoşa’da Lefkeliler Hanı Meydanı'nda konser düzenledi.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikte 4 Kıbrıslı Türk müzik grubu sahne aldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin müziğin ve sanatın birleştiriciliğine verdiği öneme dikkat çekti, kültür ve sanat faaliyetleriyle gençler arasında etkileşimi desteklemeye çalıştığını belirtti.

Birinci, etkinliğin, 1982'de dönemin Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ile Maurice Fleuret’in girişimleriyle Fransa Kültür Bakanlığı tarafından başlatıldığını, günün temel felsefesinin, tüm vatandaşların kamusal alanlarda müzik yapabilmesi, müziği paylaşabilmesi ve birlikte deneyimlemesi olduğunu kaydetti.

Avrupa Müzik Günü'nde müzik aracılığıyla katılımı, kültürel alışverişi ve toplumsal etkileşimi teşvik etmek amacıyla farklı şehirlerde konserler ve çeşitli müzik performansları düzenlendiği belirtildi.