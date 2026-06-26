“Akdeniz’de Hafıza ve Katman” sergisi açıldı

III. Acapulco Sanat Çalıştayı kapsamında üretilen eserlerden oluşan “Akdeniz’de Hafıza ve Katman” sergisi dün açıldı.

Acapulco ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen sergi, aralık ayına kadar Acapulco Academia Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Sergi Küratörü Ayhatun Ateşin'in yaptığı açıklamaya göre, sergide Baskı Resim Çalıştayı’nın ardından ortaya çıkan, baskı resim ve seramik eserler sanatseverlerle buluşacak.

Akdeniz’in tarihsel, kültürel ve estetik katmanlarından beslenen sergide; farklı ülkelerden ve disiplinlerden sanatçılar ortak üretim sürecinde geliştirdikleri eserlerle; hafıza, iz, mekan ve kültürel süreklilik kavramları ele alınıyor.

Kavuklu: “Sanat toplumlar arasında kalıcı bağlar kuruyor”

Sergi açılışında konuşan Acapulco Resort Convention Spa Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Acapulco Sanat Çalıştayları’nın yıllar içinde yalnızca bir sanat etkinliği değil, farklı kültürlerin bir araya geldiği yaratıcı bir buluşma alanına dönüştüğünü söyledi.

Kavuklu, sanatın toplumlar arasında kalıcı bağlar kurduğunu belirterek, Akdeniz’in ortak mirasının çağdaş üretimlerle geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti.

Ateşin: “Kültürel izlerin yeniden okunmasına yönelik ortak üretim çağrısı”

Çalıştayın ve serginin küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin ise, “Akdeniz’de Hafıza ve Katman” temasının yalnızca bir sergi başlığı olmadığını, geçmişten bugüne taşınan kültürel izlerin yeniden okunmasına yönelik ortak bir üretim çağrısı olduğunu ifade etti.

Ateşin, çalıştay boyunca sanatçıların bireysel hikayeleriyle mekanı, denizi ve kültürel belleği yeniden yorumladığını, ortaya çıkan eserlerin Akdeniz’in yaşayan hafızasına yeni katmanlar eklediğini kaydetti.

Açılış programı kapsamında çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür belgeleri ve katılım sertifikaları da takdim edildi.