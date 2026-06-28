56 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 525 araç sürücüsü kontrol edildi, 56 araç trafikten men edilirken, iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 353 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

"135’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 95’i diğer trafik suçları”