“5 bin TL’yi aşkın harcama yaptılar”

Lefkoşa’da bir kişiye ait düşürülen banka kartını bularak izinsiz şekilde kullandıkları iddiasıyla tutuklanan C.B. ve B.G., “Banka Ödeme Emrini Sahteleme” ve “Sirkat” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da Zahra Sokak üzerinde A.B.’ye ait düşürülen banka kartını bularak tasarruflarına geçirdiklerini söyledi.

Polis, zanlılardan C.B.’nin aynı gün Girne’de bir mağazada söz konusu banka kartını temassız ödeme yöntemiyle üç ayrı işlemde kullanarak toplam 3 bin 654 TL 96 kuruş değerinde bir çift terlik, iki şort ve bir gömlek satın aldığını belirtti.

B.G.’nin ise yine aynı gün Girne’de başka bir iş yerinde iki ayrı işlemle toplam 1.445 TL tutarında iki kutu English Tea marka çay ile biblo tarzı bir hediyelik eşya satın aldığı aktarıldı.

Polis, zanlıların müştekiye ait banka kartını şifre kullanmadan temassız ödeme yöntemiyle toplam 5 bin 99 TL 96 kuruşluk harcamada kullanarak “Banka Ödeme Emrini Sahteleme” suçunu işlediklerini kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, her iki zanlının da itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis ayrıca, Girne Kaza Mahkemesi’nden alınan arama emri doğrultusunda zanlıların Girne’de kaldıkları evde yapılan aramada, müştekiye ait banka kartıyla satın alındığı tespit edilen bir çift terlik, bir kutu English Tea marka çay, bir gömlek ve beyaz renk bir şortun emare olarak alındığını açıkladı.

Öte yandan zanlıların beyanları doğrultusunda bir gömlek, bir biblo ve bir kutu çayın akrabaları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan polis, bankadan harcama dökümlerinin temin edilmesi, ek ifadelerin alınması ve incelenmesi gereken çok sayıda kamera görüntüsü bulunduğunu belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.