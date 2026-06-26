Enver Ermetal’in yeni bestesi “Kıbrıs’ımın Kızları" tanıtıldı
Enver Ermetal, sözü müziği kendine ait olan “Kıbrıs'ımın Kızları” adlı yeni eserinin tanıtım gecesini gerçekleştirdi.
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Enver Ermetal, sözü müziği kendine ait olan “Kıbrıs'ımın Kızları” adlı yeni eserinin tanıtım gecesini gerçekleştirdi.
Retro Çalgıcıları’nın sahneye çıktığı ve Akkule Cafe Bar & Müzikhane’de yer alan etkinlikte konuşmalar yapıldı.
Ermetal etkinlikte, eserin çıkış hikayesini paylaşarak katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi ve Kültür Dairesi'ne teşekkürlerini iletti. Gecede daha sonra, katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından, eserin klibi izlendi.
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