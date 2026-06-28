YENİDÜZEN’E ödül yağdı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) açıkladığı 2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’nde YENİDÜZEN’e adeta ödül yağdı.

YENİDÜZEN’den Serhat İncirli “Köşe Yazısı” kategorisinde Türkiye’ye Giremeyenler Meselesi başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Hüseyin Özbarışcı “Gazete Spor Röportajı” dalında Sporun İzinde Yazı Dizisi-Futbol ile ödül kazanırken, Tümay Tuğyan ise Kanal Sim’de yayımlanan Güney Seçim Özel programıyla “TV Haber Programı (Tek)” ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Berivan Babahan “Teşvik Ödülü”, Ödül Aşık Ülker ise “Hizmet Onur Ödülü” ile onurlandırıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) her yıl 11 Temmuz Basın Günü’nde verdiği “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı.

60 civarında başvuru veya önerinin yapıldığı yarışmada, gazetecilerin 1 Haziran 2025 ile 1 Haziran 2026 arasında yayımlanmış bir yıllık süredeki üretimleri değerlendirildi.

15 Mayıs-8 Haziran 2026 arasında başvuru kabul edilen yarışmaya gelen başvuru ve önerileri KTGB Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Özgül Gürkut Mutluyakalı başkanlığındaki Ödül Komitesi değerlendirdi. Komitede, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, UKÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Dilan Çiftçi, DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu, emekli gazeteci Ümral Akpınar, gazeteci Ali Baturay ve gazeteci İltaç Aslım görev yaptı.

Medyanın birçok alanında yapılan başvuru ve önerileri değerlendirerek ödüller veren Komite, özel ödüller ve teşvik ödüllerini de belirledi.

Gazetecilik mesleğine emek vermiş ve hayatta olmayan gazetecilerin anısına verilen anma ödüllerinde de bu yıl Erdinç Gündüz ve Halil Kaymaklılı adına ödüller verilmesi kararlaştırıldı.

Ödül Komitesi ayrıca, Kıbrıs Türk televizyon yayıncılık tarihinde önemli yeri olan ve son zamanlarda sosyal medya üzerinden bazı bölümleri yeniden yayımlanarak toplumsal hafızaya katkıda bulunan “Torba” programına özel ödül verilmesi kararı aldı. KTGB Yönetim Kurulu ile istişareyle diğer özel ödüller de belirlendi.

Bu yıl 11 Temmuz Basın Günü’nde, KTGB Yönetim Kurulu’nun Basın Kartı Komisyonu verilerini dikkate alarak belirlediği meslekte 25 yılını dolduran sarı basın kartı sahibi 10 gazeteciye de “Hizmet Onur Ödülü” verilecek.

Ödül Komitesi ayrıca Yönetim Kurulu’na, yarışma yönetmeliğine önümüzdeki yıldan itibaren “sürdürülebilir kalkınma temalı haber” kategorisinin de eklenmesi önerisinde bulunma kararı aldı.

KTGB 2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri Yarışması’nda ödüle hak kazananların dallara göre isimleri, ödüle layık bulunan eserleri ve çalıştıkları medya kuruluşları şöyle:

-Gazete Haber:

Cemre Cemali- Bu Düzene Dur Denmeli-Kıbrıs Gazetesi

-Gazete Röportaj:

Anıl Işık – Lefkoşa’nın Hafızası Muharrem Apartmanı – Türk Ajansı Kıbrıs

-Gazete Araştırma İnceleme:

Nurgül Ece – Atıktı, Ürüne Dönüştü – MY Kıbrıs

-Köşe Yazısı:

Serhat İncirli – Türkiye’ye Giremeyenler Meselesi – Yaşasın Basılı Gazeteler – YENİDÜZEN Gazetesi

-Fotoğraf:

Uğur Kaptanoğlu – Orantısız – Birçok gazetede yayımlandı

-Sayfa Tasarımı:

Uğur Kaptanoğlu – Diyalog Gazetesi ön sayfa

-Gazete Spor Röportajı:

Hüseyin Özbarışcı – Sporun İzinde Yazı Dizisi-Futbol – YENİDÜZEN Gazetesi

-TV Haber/ Araştırma Haber:

Cemre Cemali – Bir Meçhul Mezar, 46 Yıllık Bekleyiş – Kıbrıs TV

-TV Kültür Eğitim Programı:

Gülten Özyakup Sezgin – Gülten Sezgin ile Kıbrıs Mutfağı- Haber Kıbrıs Web TV

-TV Magazin/Yaşam Programı:

Aliye Özenci – Koza Programı Konuk: Hakan Elmasoğlu - Kıbrıs TV

-TV Haber Programı (Tek):

(YENİDÜZEN) Tümay Tuğyan – Güney Seçim Özel - Kanal Sim

-TV Haber Programı ( Seri):

Mustafa Alkan - Er Meydanı– Kıbrıs Genç TV

-TV Spor Programı:

İrfan Gelengül – NEU Drift Championship 2026 Round 1 – Gelengül Production Web

-Radyo Kültür Eğitim Programı:

Filiz Sıncı – Radyoda Yaşam– Bayrak Radyosu

-Özel Ödüller

Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: Pınar Barut- Casusluk iddiasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un yargılandığı davayla ilgili seri haberleri

Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü: Derya Atamer – Girne Belgeseli

-Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü:

Tuğba Özer – 1963 Olaylarında Bayrak Radyosu’nun Bir İdeolojik Aygıt Olarak Kuruluşu ve Siyasal İletişim Etkisi (Lisansüstü tez)

-Anma Ödülleri:

Doğan Samer – Halil Kaymaklılı Fotoğraf Özel Ödülü

Zehra Özfaik – Erdinç Gündüz Özel Ödülü

-Jüri Özel Ödülleri:

Emine Yüksel- Araplara satılan kızların ailelerini arayan çocukları/Gazze’den seslenen Kıbrıs kökenli savaş mağdurlarıyla ilgili haber ve röportajları nedeniyle-Bugün Kıbrıs

Rasıh Reşat – The RR Report adlı programıyla

Çağan Balcan – Dönüm Noktası adlı spor programıyla

Canan Onurer & Ulaş Barış – Haftanın Enleri adlı programlarıyla

Tolgay Tarıman & Osman Alkaş-Torba Programı- Zamana Meydan Okuyan Program Özel Ödülü

-Teşvik Ödülleri:

Berivan Babahan – YENİDÜZEN

Gülden Hacımevlüt Alyaz –Türk Ajansı Kıbrıs

-Hizmet Onur Ödülleri:

Aytuğ Türkkan (Kıbrıs Gazetesi), Aziz Karaaziz (BRTK), Bahar Özçelik (BRTK), Halide Yücel (BRTK), Mehmet Salih Tombul (BRTK), Ödül Aşık Ülker (YENİDÜZEN), Pembe Paşaoğluları (BRTK), Qossay Eleyan (BRTK), Talmaç Başkaya (BRTK), Tülay Başkaya Taşeli (BRTK)”