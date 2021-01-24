Sokakta bulunan 10 kişiye yasal işlem

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı doğrultusunda uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını dün gece 10 kişi ihlal etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam 22.00 ile bu sabah 05.00 saatleri arasında polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildi.