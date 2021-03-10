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Polise göre, sokağa çıkma yasağını 2 kişi ihlal etti

Polise göre, sokağa çıkma yasağını 2 kişi ihlal etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında, 9-10 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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