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Sokağa çıkma yasağına uymayan 6 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağına uymayan 6 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 6 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.

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Ülke genelinde polis tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 6 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı dün gece ve bu sabah yapılan denetimler neticesinde 6 kişi hakkında yasal işleme gidildiğini kaydetti.

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