Sokağa çıkma yasağına uymayan 6 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 6 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı dün gece ve bu sabah yapılan denetimler neticesinde 6 kişi hakkında yasal işleme gidildiğini kaydetti.