Sokağa çıkma yasağına uymayan 6 kişiye yasal işlem
Ülke genelinde polis tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 6 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.
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Ülke genelinde polis tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 6 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı dün gece ve bu sabah yapılan denetimler neticesinde 6 kişi hakkında yasal işleme gidildiğini kaydetti.
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