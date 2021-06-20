Sokağa çıkma yasağına uymayan 51 kişiye yasal işlem
Polisin ülke genelinde dün geceki denetimlerinde, toplam 51 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
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Polisin ülke genelinde dün geceki denetimlerinde, toplam 51 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
Coronavirüs önlemleri çerçevesinde haftanın tüm günlerinde uygulanan 00.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 51 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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