Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişiye yasal işlem yapıldı.
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişiye yasal işlem yapıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 15-16 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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