Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişiye yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 15-16 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem başlatıldı.