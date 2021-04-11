‘Sokağa çıkma yasağına rağmen evde özel ders’ iddiası

YENİDÜZEN

Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’ta, bir yurttaş, “kamuda görev yapan öğretmen çiftin pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu halde evlerinde özel ders verdiği” iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Özellikle pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu halde evlerinde ders veren öğretmen çiftin kuralları ihlal ettiğinden şikayetçi olan Tansoy Orkut, YENİDÜZEN’e konuştu.

Orkut: “Polisi aradım, misafirlik olabilir diyerek belediyenin baktığını söyledi”

Şikâyetle ilgili YENİDÜZEN’e ulaşan Tansoy Orkut, olayın Yeşilyurt’ta yaşandığını ve bunun ilk olmadığını öne sürdü. Orkut, şikâyet için Lefke Polis Karakolu’na ulaştığını ancak polisin gelmediğini de savundu.

Tansoy Orkut, “Yeşilyurt’ta evimin yan tarafında kamuda görev yapan öğretmen çift evlerinde ders veriyor. Özellikle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olduğu halde evlerine insan kabul ederek kural ihlali de yapıyor. Önceli daha çok kişi kabul ediyorlardı, bugün (dün) sadece pazar olmasına rağmen ders için iki öğrenci evlerine geldi. Lefke Karakolu’nu arayarak şikâyetçi oldum, telefondaki görevli polis memuru belki de misafirliğe geldiler bana bu işe belediyenin baktığını söyledi. Bu karı kocanın ilk ihlali değil, umarım gereği yapılır” ifadelerini kullandı.

Polis ihbarı değerlendirdi…

Okur şikayeti üzerine Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, yapılan şikayet Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından dikkate alındı, “gerekli işlemin” yapılacağı belirtildi.