Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde aylardır devam eden geceleri sokağa çıkma yasağını 17 Ağustos’a kadar uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla 10 ile 17 Ağustos arasında gece 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.