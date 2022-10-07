‘Şok kampanyalarla’ fiyatlar yarıya düşürülüyor, etteki farklar dudak uçuklatıyor…

‘ŞOK KAMPANYALAR’: Girne’deki bazı marketler ‘şok kampanya’larla 19,99 TL’lik bir ürünü 9,99 TL’ye, başka marketlerde 40 TL olan şampuanları 20 TL’ye düşürdü.

KIYMADA 26, KUZU ŞİŞTE İSE 65 TL’LİK FİYAT FARKLARI: 165 TL’den başlayan dana kıyma, 194 TL’ye kadar çıktı. 189,90 TL’den başlayan kuzu şiş fiyatları ise 255 TL’yi buluyor.

Kiler Gıda Direktörü Mehmet Benli, marketten markete değişen ürün fiyatlarını ve sebeplerini YENİDÜZEN’e yorumladı: “Devlet, otoritesini ortaya koymalı, denetlemeli”

Fehime ALASYA

Haftalık Alışveriş Sepeti’ni Lefkoşa ve Girne’den dolduran YENİDÜZEN, marketlerdeki ürün fiyatlarının nabzını tutmaya devam ediyor.

Lefkoşa ve Girne arasındaki marketlerde yapılan gözlemde; ilk olarak ürünlerdeki kampanyaların farklılığı dikkat çekti, Girne’deki bazı marketlerde yapılan ‘şok kampanyalar’ tüketiciyi cezbetti… Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kırmızı et, bazı bakliyatlar ve süt fiyatlarında oldu…

Girne’deki marketlerde özellikle çeşitli ürünlerde ‘şok kampanyalar’ ı dikkat çekiyor.

Birçok markette özellikle sıvı yağ ve tuvalet kağıtlarının her bütçeye göre markadan markaya değişen fiyatları içerdiği görüldü.

Geçtiğimiz haftalardan bu yana yapılan fiyat mukayesesinde ise özellikle bazı bakliyat fiyatlarının yükselişe geçtiği de kayıtlara geçti.

Uzun yıllardır ülkede marketçilik sektöründe hizmet veren köklü şirketlerden olan Kiler Gıda Direktörü Mehmet Benli ise marketten markete değişen ürün fiyatlarını ve sebeplerini YENİDÜZEN’e yorumladı…

‘Şok kampanyalar’ ile yarıya düşen fiyatlar talep görüyor…

Özellikle Girne’deki marketlerde yapılan çeşitli kampanyalara çok fazla talep olduğu da dikkat çekti. 19,99 TL’lik bir ürünün 9,99 TL’ye düşmesi, farklı marketlerde 40 TL olan şampuanların 20 TL’ye düşmesi de yapılan ‘şok kampanyalar’ arasında dikkat çeken bazı ürünlerden oldu.

Bahsi geçen ürün raflarının neredeyse boş olduğu veya sürekli güncellendiği de görüldü.

Süt fiyatları kimi marketlerde hala aynı, kimisinde 22,75’e çıktı

Geçtiğimiz hafta süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından bazı marketlerde hala sütün fiyatının aynı olduğu, 18,75 TL’den satışına devam edildiği gözlemlenirken, bazı marketlerde ise fiyatlar 22,75 TL’ye çıkarıldı.

Kıymada 26, kuzu şişte ise 65 TL’lik fiyat farkları…

Kırmızı etteki değişken fiyatlar bu hafta da kasap reyonlarına yansıdı. Dört markette de hem az yağlı dana kıyma fiyatları hem de kuzu şiş fiyatları farklılık gösterdi. 165 TL’den başlayan dana kıyma, 194 TL’ye kadar çıktı. 189,90 TL’den başlayan kuzu şiş fiyatları ise 255 TL’yi gördü. Kıymada 26, kuzu şişte ise 65 TL’lik fiyat farkları ortaya çıktı.

Bakliyat fiyatları hareketleniyor

Bazı bakliyat fiyatlarının geçtiğimiz haftaya kıyasla yükseldiği de dikkat çekti. Buna göre; geçtiğimiz hafta 15,75 TL olan 800 gram bulgur bu hafta 16,70’e yükseldi.

Tuvalet kağıdı ve sıvı yağlarda bol çeşit, farklı fiyatlar…

Alışveriş sepetindeki ürün çeşitliliği ile dikkat çeken tuvalet kağıtları, bu hafta yine her markette markasına göre değişken fiyatlarla karşımıza çıktı. 24’lü veya 32’li tuvalet kağıtlarında en fazla Papia, Familya ve Solo gibi markalar reyonlarda yer aldı.

Bahsi geçen ürünün yanında sıvı yağlarda da benzer oranda çok fazla marka ile karşılaşmak mümkün… Bir litre sıvı yağların yanında daha düşük gramajlarda sıvı yağların da son zamanlarda çeşitler arasına katıldığı da dikkat çekti.

Kiler Gıda Direktörü Mehmet Benli:

“Devlet, otoritesini ortaya koymalı, denetlemeli”

Marketten markete değişken fiyatlardaki gerekçelere değinen Benli, enflasyondan dolayı her gün fiyat değişimi olduğunu, buna ise ekonomik durumu güçlü, büyük deposu, fazla stoku olan marketlerin dayanabildiğini anlattı.

Sadece günlük ihtiyacını karşılamaya çalışan, stok yapamayan marketlerin bahsi geçen enflasyondan dolayı yaşanan fiyat değişimlerine anında uymak zorunda kaldığını belirtti.

Benli, şöyle devam etti:

“Türkiye’den gelen ürünler dahi döviz üzerinden adaya geliyor, bunu vatandaşa anlatamazsınız. Pandemi öncesi her marketin kendi deposu kendine yetiyordu ama şimdi piyasada rekabet edebilmek için birden fazla depo tutuyoruz. Piyasadaki rekabete ayak uydurmaya çalışıyoruz. Depolarımızda stok tutmaya çalışıyoruz ama ekonomik durumu iyi olmayan ve çok fazla stok tutamayan marketler var, onlardaki ürünler daha güncel ve yüksek fiyattan piyasada yer alıyor.”

Piyasadaki dengesiz fiyatların önüne geçmek ve pahalılığı önlemek için gerekli olan şartları sorduğumuz Benli, “Kesinlikle devlet, otoritesini ortaya koymalı, denetlemeli.” yorumunu yaptı.

“Piyasadaki rekabet adil değil”

Devlet mekanizmasının sağlıklı çalışmadığını belirten Benli, bu nedenle piyasadaki rekabetin adil olmadığını dile getirdi. Benli, marketler arasındaki fiyat farklılıklarının ‘doğru zemin’ olmadığı için farklılıklar gösterdiğini anlattı.

“Doğrudan mal alımı ve güçlü stok şart”

Fiyatlarda çok sert düşüşlerin ancak direk üreticiden mal alımı veya çok büyük depolar ile güçlü stok sayesinde olabileceğine de değinen Benli, ülkede iç aktörlerle rekabet edildiğini anlattı.

Benli, “Dış aktörler henüz ülkemizde yok çünkü onlar için burada yeterli potansiyel yoktur. Türkiye’ye baktığımız zaman bir sokaktan her gün yüzlerce insan geçiyor, burada ise böyle bir nüfus yok” dedi.

“Rekabet etmek faydalıdır ve olmalıdır”

Sektörün gelişmesi açısından rekabetin doğru zeminde olması gerektiğini savunan Benli, “Rekabet altında müşteriye en iyisini vermeye çalışırsınız. Rekabet etmek faydalıdır ve olmalıdır. Kardeşimle iş yaşamında kıran kırana rekabet ediyoruz ama hafta sonu ailece mangal yakıyoruz. Bu her zaman olmalı zaten…” dedi.