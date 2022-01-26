Lefkoşa6 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Soğuk gece: Dağlık kesimlere kar yağışı
Soğuk gece: Dağlık kesimlere kar yağışı

Soğuk gece: Dağlık kesimlere kar yağışı

Kıbrıs’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor...

A+A-

Kıbrıs’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran Yenidüzen’e yaptığı açıklamada, kuzey kıyı şeridi boyunca akşam 20:00, sabaha karşı 03:00 arası yer yer dolu ile kar yağışı beklendiğini belirtti.

Polis ayrıca Girne-Değirmenlik anayolunu çift şerit olarak trafik akışına kapattığını duyurdu.

Bu haber toplam 575 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
Girne - Değirmenlik anayolu trafiğe kapatıldıGirne - Değirmenlik anayolu trafiğe kapatıldıKar ve dolu yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmı ile Yenierenköy - Dipkarpaz anayolu üzerinde yer yer buzlanma meydana geldi.