Soğuk gece: Dağlık kesimlere kar yağışı
Kıbrıs’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor...
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Kıbrıs’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran Yenidüzen’e yaptığı açıklamada, kuzey kıyı şeridi boyunca akşam 20:00, sabaha karşı 03:00 arası yer yer dolu ile kar yağışı beklendiğini belirtti.
Polis ayrıca Girne-Değirmenlik anayolunu çift şerit olarak trafik akışına kapattığını duyurdu.
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Etiketler : KAR, Raif İlker Buran
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