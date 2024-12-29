Sofranızdaki Yeni Yıl Büyüsü

Tuğçe SOYADLI-Damla KARADAYI

Yeni yıl, yalnızca bir takvim yaprağının değişimi değil; aynı zamanda umut dolu bir başlangıcın, sevdiklerimizle paylaştığımız anların kutlamasıdır. Bu özel günün en güzel yanı ise kuşkusuz, özenle hazırlanan sofralar. Yılbaşı sofralarının yıldızı olan hindi, kalabalık aileleri bir araya getirirken, lezzetiyle de kutlamalara ayrı bir anlam katar. Tatlı bir son için ise Noel keki, baharatlı aroması ve kuru meyvelerle dolu zengin dokusuyla sofraların tamamlayıcısıdır. Bu iki klasik, yalnızca damaklara değil, yeni yılın getirdiği umutlara da hitap eder. Öyleyse, yılın bu en özel gecesinde sofranızda hem göz dolduran hem de lezzetiyle unutulmaz olacak tariflere yer açmaya ne dersiniz?

YILBAŞI HİNDİSİ

Yılbaşı hindisi, 16. yüzyılda Amerika kıtasının keşfiyle birlikte Avrupa’ya taşınan hindinin hızla popülerleşmesi ile başladı. Amerika’dan getirilen bu kuş, önce Avrupa’nın soylu sofralarını süsledi, ardından tüm dünyaya yayıldı. Özellikle İngiltere ve Amerika’da Şükran Günü ve Noel sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Türkiye’de ise hindi, yılbaşı kutlamalarının modernleşmeye başladığı 20. yüzyılın ortalarında sofralarımıza girmeye başladı.

Yılbaşı hindisinin tercih edilmesinin ardında sadece büyüklüğüyle kalabalık aile sofralarını doyurması değil, aynı zamanda kutlama ruhunu yansıtan ihtişamı yatıyor. Kızarmış altın rengi, bol garnitürle süslenmiş görüntüsüyle hindi, yeni yıla umut ve bereketle başlamanın bir sembolü.

Peki, bu yıl sofranızı klasik ama unutulmaz bir hindi ile donatmaya ne dersiniz? İşte tam kıvamında, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir yılbaşı hindisi tarifime bir bakalım…

Malzemeler

1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.) (temizlenmiş)

4 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 çimdik kekik

3 diş ezilmiş sarımsak

Sebzeleri İçin

1 adet mısır (haşlanmış da olur)

9-10 adet bebek patates

9-10 küçük kök brokoli

1 adet havuç

1 adet mor soğan

2 yemek kaşığı soya sos (tuzu azaltılmış)

Süslemesi İçin

2-3 adet nar (veya başka bir kırmızı meyve)

1/2 adet limon

1/4 adet portakal

Nasıl Yapıyorum?

Küçük bir kaseye tereyağını koyuyorum. Üzerine bal ekliyorum. Ardından kekik, bir tutam tuz, karabiber ve ezilmiş sarımsağı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum, pürüzsüz bir kıvam alana kadar harmanlıyorum. Karışımdan bir tatlı kaşığı kadarını kenara ayırıyorum; çünkü onun ayrı bir görevi olacak.

Sonra hindiyi hazırlamaya başlıyorum. Hindinin içini ve dışını bu tereyağlı karışımla özenle ovuyorum, lezzetin iyice nüfuz etmesini sağlıyorum. But kısımlarını da düzgünce toparlayıp ip ya da sar-pişir ile bağlıyorum ki pişerken şekli bozulmasın.

Eğer büyük boy bir fırın poşetim varsa hindiyi içine yerleştiriyorum. Yoksa, kullandığım tepsinin üzerini hava almayacak şekilde sar-pişir ile kapatıyorum. Hindiyi 190 dereceye ısıttığım fırında, ortanın bir altındaki rafta yaklaşık 3 saat pişiriyorum. Eğer fırın poşeti kullanmıyorsam, son 30 dakikada sar-pişiri kaldırıyorum ve hindinin üzerinin güzelce kızarmasını sağlıyorum. Bu süre hindinin boyutuna ve fırına göre değişebiliyor, o yüzden kontrollü davranıyorum.

Kenara ayırdığım 1 tatlı kaşığı tereyağına soya sosunu ekliyorum. Sebzeleri bir tepsiye alıyorum ve bu karışımla güzelce harmanlıyorum. Sebzeleri hindinin altına, aynı fırına yerleştiriyorum. Yaklaşık 1 saat içinde hazır oluyorlar. Son 15 dakikada fırının ızgara kısmını açıp tepsiyi üst rafa koyuyorum ve sebzelerin güzelce karamelize olmasını sağlıyorum.

Hindiyi tepsiye alıyorum ve etrafını sebzelerle süslüyorum. Son dokunuş olarak portakal ve nar taneleri ekliyorum. Şimdi servis zamanı. Afiyet olsun!

NOEL KEKİ

Yılbaşı yaklaştığında, evlerin içini saran tarçın, kuru meyve ve tereyağının o eşsiz kokusu, Noel ruhunun habercisidir. Her bir malzemenin özenle seçilip bir araya geldiği, fırında ağır ağır pişerken sabrınızı sınayan Noel keki, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda yılın en özel anlarına eşlik eden bir gelenektir. Kuru meyvelerle bezeli bu zengin kek, masalara yalnızca lezzet değil, aynı zamanda sıcak bir aile anısı bırakır. İşte, yılbaşını ışıltılı sofralarda karşılamanın en tatlı yolunu keşfetmeye hazır mısınız?

Malzemeler:

4 adet yumurta

225 gr un

150 gr galeta unu

250 gr siyah kuru üzüm

170 gr kuş üzümü

250 gr sarı kuru üzüm

75 gr kavrulmuş file veya kırık badem

225 g esmer toz şeker

225 tereyağı

200 ml süt

10 gr kabartma tozu

3 gr toz tarçın

Bir çimdik tuz

1 paket vanilya

Hazırlanış şekli:

Derin bir kabı önüme aldım ve işe koyuldum. Önce yumurtaları kırıp esmer şekerle bir güzel çırptım. Mikserin sesi mutfağı doldururken, karışımın pürüzsüzleştiğini görmek beni mutlu etti. Ardından sütü ve önceden eritip soğuttuğum tereyağını ekledim. Bu noktada işin püf noktası unun, galeta ununun ve diğer kuru malzemelerin elenmiş olmasıydı. Hepsini sırayla ekleyip güzelce karıştırdım. Kek kalıbımın içini tereyağı ile iyice yağladım ki kek kolaylıkla çıksın. Üzerine biraz toz şeker serptim, bu da hem lezzet hem de görsellik katacak. Karışımı kalıba döktüm ve önceden ısıtılmış 200 derece fırına yerleştirdim. Fırın çalışırken mutfağı o mis gibi kek kokusu sardı. Piştikten sonra keki dikkatlice fırından aldım ve bir tülbent üzerine ters çevirerek kalıptan çıkardım. Soğumasını sabırla bekledim. Nihayet, üzerine pudra şekeri serpiştirerek keki süsledim ve yılbaşı kutlaması için servise hazır hale getirdim.