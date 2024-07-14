Sofralarımızdaki nostaljik tatlar

Geleneksel tatlarımız; geçmişle olan bağlarımızı güçlendirirken, sofralarımıza da eşsiz lezzetler katar. Hem damağınıza hitap eden hem de nostaljik bir yolculuğa çıkaran bu tarifler, kültürümüzün zenginliğini ve mutfağımızın çeşitliliğini gözler önüne serer. Bu yazımızda sizlere iki özel tarifi paylaşacağız: Magarına Bulli ve Padem Macunu. Magarına Bulli, doyurucu yapısıyla ve eşsiz lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezi olurken; Padem macunu ise, sabır ve özen gerektiren, bademin en besleyici şeklinden birini sunan tatlımız oluyor. Bu özel tariflerle, hem ailenizi hem de misafirlerinizi etkileyebilir, unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatabilirsiniz.

Magarına Bulli

Kıbrıs mutfağında özel bir yemek tarifidir. Bu yemek, limonla ovulmuş tavuk ve tavuk suyunda haşlanmış makarnanın Kıbrıs hellimi ve kuru nane ile servis edilmesiyle oluşur. Kıbrıs'ın yerel lezzetlerinden biri olarak bilinir. Hadi birlikte bu lezzeti bir de benim nasıl yaptığıma bakalım…

Malzemelerim

1 paket tavuk budu

Uzun makarna

Limon

Rendelenmiş hellim

Tuz

Kuru nane

Nasıl Yapıyorum

Önce tavuğumu güzelce limonla ovalıyorum sonrasında tavuğumu düdüklü tencereye koyup üzerini örtecek kadar su koyup kaynamaya bırakıyorum.

Düdük çaldıktan 15 dakika kadar sonra ocağı kapatıyorum ve tavuğumu bir tabağa ayırıyorum

Ayni tencereye biraz su ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca içerisine önce tuz sonra da makarnayı ikiye bölüp ekliyorum.

Makarnam pişene kadar hellimimi rendeliyorum ve içerisine kuru nane de koyuyorum.

Makarnam pişince tabağıma makarnayı koyarken en alta ortasına ve üzerine bolca hellim serpiyorum.

En son tavuğumu da makarnamın üzerine koyup servis ediyorum.

Padem Macunu

Geleneksel tatlar, hem geçmişle bağlarımızı kuvvetlendirir hem de sofralarımıza eşsiz lezzetler katılır. Bu tarifte, kuru iç bademleri kullanarak yapılan, sabır ve özen gerektiren özel bir tatlıyı sizlerle paylaşacağım.Macunlar içinde ayrı bir yeri olan padem (badem) macunu en besleyici olan macun türüdür. Yapılışı itina istediği için diğer macunlardan daha az yapılır. Hem hamur işlerinde dolgu olarak kullanılabilir hem de tek başına tüketilebilir. Bu lezzeti misafirlerinize sunmak isteyenlere nasıl yaptığımı anlatıyorum.

MALZEMELERİM;

500 Gr Badem

Mezdeki

Şeker

Su

HAZIRLANIŞI;

Kuru iç bademleri aldım ve kaynattım. Kabuklarını soydum ve sadece beyaz kısımları kaldı. Bu beyaz kısımları güneşe koyup iyice kuruttum. Kuruduktan sonra un halinde öğüttüm. İçine dövülüp toz haline getirilmiş mezdeki de ekledim. Ben 500 gr badem kadarını kullanarak toz haline getirdim ve o ölçüde şekerimi ekledim, siz kendi badem ölçünüze göre ayarlama yaparak aynı miktarda şeker ekleyebilirsiniz. Yarısı miktarda su alıp şekeri akide haline getirdim. Akide kıvamına gelince, dövülmüş bademi azar azar akideye dökerken kaşıkla hep aynı yöne karıştırdım eğer farklı yönlere doğru karıştırma yaparsanız kıvam almayıp gevşek olur. Kısık ateşte karıştırma işlemine, badem bitene kadar devam ediyorum. Kıvamına gelince soğumaya bıraktım. Sonra kavanozlara koyup sakladım. Misafirlere ikram ediyorum.