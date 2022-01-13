Şoför okullarından ‘online sınav’ talebi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı şoför okulları, bugün sınavlarda online sisteme geçilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem başlattı.

Bakanlık önünde yapılan basın açıklamasında 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren “Learning” (öğrenci ehliyet) sınavına giren öğrencilerin direksiyon sınavına girmediği vurgusu yapıldı, "işimiz birikti. İnsanlarla her gün kavga ediyoruz" denildi.

Beklentilerinin manuel sistemden online sisteme dönüş olduğunu belirten şoför okulları, sonuç alıncaya kadar eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.

Araçlarıyla birlikte bakanlık önüne gelen eylemcilerin araçlarına "Manuel sisteme hayır, online sisteme evet", "Şoför okulları sizden destek bekliyor köstek değil" gibi pankartlar da asması dikkat çekti.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, birlik olarak eyleme katılmayacaklarını açıklamıştı.