SMA bebek mamalarında şüpheli lotlar ülkede tespit edildi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Nestle firması tarafından dünya genelinde satışı yapılan bazı SMA bebek ve devam mamalarına yönelik başlatılan gönüllü geri çağırma sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nestle firmasının 5 Ocak 2026 tarihinde, bazı ürünlerde toksin şüphesi bulunması nedeniyle gönüllü geri çağırma kararı aldığı ve bu kapsamda ilk ürün ile lot listesini yayımladığı hatırlatıldı. Söz konusu listenin duyurulmasının hemen ardından daire tarafından gerekli denetim ve kontrollerin başlatıldığı belirtildi.

İlk incelemelerde ürünlere rastlanmadı

Açıklamada, ilk aşamada yapılan incelemelerde, bildirilen lot numaralarına ait ürünlerin ne perakende satış noktalarında ne de ana tedarikçi firmada tespit edildiği ifade edildi. Ancak üretici firmanın, olası risk ihtimalini göz önünde bulundurarak şüpheli lot numaralarının yer aldığı listeyi genişletmesi üzerine, yayımlanan ikinci güncel listenin yeniden değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Güncellenen listede yer alan ürünler ülkede bulundu

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, yapılan denetimler sonucunda, güncellenmiş ikinci listede yer alan bazı ürünlerin ülkede bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bu tespitin ardından piyasada yeniden kontroller gerçekleştirildiği, raflarda tek tük de olsa belirlenen bu lotlara ait ürünlerin derhal toplatıldığı bildirildi.

Ana tedarikçide satışlar durduruldu

Açıklamanın devamında, ana tedarikçi firmada bulunan ve genişletilmiş listede yer alan ürünlerin satışının da durdurulduğu bilgisine yer verildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ana üretici firmanın kamuoyuna yaptığı açıklamalar doğrultusunda sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, güncel bilgilerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.