“Tüm kesimlerle istişare içerisinde hareket ediyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Marketler Birliği’ni kabul etti. Görüşmede, sektörün yaşadığı sıkıntılar, “Eko-Sepet” uygulaması ve daralan ülke ekonomisi değerlendirildi. Hem tüketici hakları hem de ekonomik planlamanın ticaretteki önemi ele alınan görüşmede, özellikle uygulamaya yeni giren Eko-Sepet uygulamasıyla ilgili dünyadan örneklerle daha verimli çalışması adına çeşitli formüllerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun tüm kesimleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirterek Marketler Birliği ile de temaslarını sürdüreceklerini ifade etti ve CTP’nin politikalarını oluştururken tüm kesimlerle istişare içerisinde hareket ettiğini vurguladı. Önümüzdeki süreçte ülkedeki sorunların çözümü için gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını belirten İncirli, özellikle market sektörünün yaşadığı sorunların da diyalog ve iş birliği içerisinde ele alınacağını söyleyerek diyaloğun devam edeceğini ifade etti.

Marketler Birliği adına söz alan Başkan İsmail Bükülmez ise hükümetin uyguladığı politikaların doğru olmadığını ve bundan dolayı yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Özellikle “Eko-Sepet” uygulaması konusunda büyük eksiklikler olduğunu, denetimin doğru şekilde sağlanamadığını dile getiren Bükülmez, piyasanın giderek daraldığını söyledi.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Salahi Şahiner ve Fazilet Özdenefe eşlik etti. Marketler Birliği heyetinde ise Başkan İsmail Bükülmez ve birlik üyeleri hazır bulundu.