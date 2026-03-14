5. Merit Kariyer Günleri rekor katılımla gerçekleşti

Merit Oteller Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üniversite öğrencileri ile sektörün deneyimli isimlerini buluşturan Merit Kariyer Günleri etkinliğinin beşincisi, 13 Mart Cuma günü Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleşti. Etkinliğe Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Rauf Denktaş Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden bin beş yüzü aşkın öğrenci katıldı.

Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik; İnsan Kaynakları Profesyoneli, Business Influencer Umut Kılınç’ın “İşe Alımda Yeni Dönem, Yetkinlik Odaklı Kariyer” konulu semineri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Danışman Ozan S. İnamlık’ın “Deneyim Ekonomisi” konulu semineri ile devam etti. Etkinlik kapsamında salonda yer alan departman istasyonlarını ziyaret eden öğrenciler, ilgi duydukları departmanların yöneticileri ile buluşarak kariyer yolculuklarında kendilerine rehberlik edecek tavsiyeler aldı, staj ve iş başvurusu yapma imkanı buldu. Oldukça ilgi gören etkinlik sonunda, tüm katılımcılara sertifika takdim edildi.

Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt:

“Binlerce çalışanın kariyer yolculuğuna eşlik eden büyük bir aileyiz”

Turizm sektöründe kariyer yapmanın ne anlama geldiğini ve bu yolculukta öğrencileri nelerin beklediğini paylaşmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek sözlerine başlayan Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt, Net Holding bünyesinde yer alan Merit Oteller Grubu’nun, Kuzey Kıbrıs’taki 8 oteli ve 6 bin 300 çalışanı ile adanın en büyük turizm yatırımcısı ve sektörün en fazla istihdam sağlayan işletmesi olduğuna vurgu yaptı.

Merit Otellerinin sadece konaklama hizmeti sunan bir zincir değil, aynı zamanda binlerce çalışanın kariyer yolculuğuna eşlik eden büyük bir aile konumunda olduğunu ifade eden Beyazıt, Merit olarak turizmi her gün yeni bir hikâyenin parçası olmayı seçenlerin sektörü olarak gördüklerini belirtti. Merit Otellerinin çok geniş bir kariyer yelpazesi sunduğunun altını çizen Beyazıt; farklı bakış açılarına sahip, öğrenmeye açık, vizyoner ve dünyaya merakla bakan genç yeteneklerle büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Kariyer Günleri’nin, sadece iş veya staj başvurusu yapmak için değil; sektörü tanımak ve gözlemlemek için de öğrencilere büyük bir fırsat sağladığını ifade eden Beyazıt, “Not ortalamanız, hangi üniversiteden mezun olduğunuz elbette önemli, ancak bizim için asıl belirleyici olan hususlar, öğrenmeye açık olmanız, insanlarla iyi iletişim kurabilmeniz, sorumluluk almaktan korkmamanız, ben bu işi daha iyi nasıl yaparım sorusunu kendinize sürekli sormanızdır” dedi.

Çalışan memnuniyetinin, misafir memnuniyetinin temeli olduğuna vurgu yapan Beyazıt, “Merit İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak bu bilinçle hareket ederek eğitim programlarından kariyer geliştirme olanaklarına, performans değerlendirme ve ödüllendirme sisteminden motivasyon etkinliklerine kadar çok geniş bir alanda çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşması için her türlü imkânı sağlamaya gayret etmekteyiz” dedi. 5. Merit Kariyer Günleri’nde öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Beyazıt, tüm katılımcılara kariyer yolculuklarında cesaret, merak ve başarı diledi.