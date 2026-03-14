“Hırsızlık yapan çalışanım sayesinde bugün güvenlik şirketim var”

Berivan BABAHAN

Baba mesleği fotoğrafçılıkla başlayan bir yolculuk… Lefkoşa Surlariçi’ndeki küçük bir fotoğraf stüdyosunda yaşanan beklenmedik bir olay, Metin Oral’ı güvenlik sistemleri sektörüne taşıdı. Oral Companies Direktörü Metin Oral, meslek edinmesi için yanına aldığı bir çocukla yaşadığı olayın ardından iş yerinde kamera sistemi kurduğunu, zamanla bu alanda çalışmaya başladığını ve bugün güvenlik sistemleri şirketine sahip olduğunu anlattı.

Oral, yıllar içinde fotoğrafçılıktan güvenlik sistemlerine, alüminyum ve çelik yapıdan prefabrik yapılara kadar uzanan geniş bir iş ağı kurduklarını, bugün ise farklı sektörlerde teknoloji ve yenilik odaklı hizmet verdiklerini YENİDÜZEN’e anlattı.

Metin Oral, tüm çalışmalarında müşteri memnuniyetini esas aldıklarını belirterek, “Bizim için en büyük reklam müşterilerimizin referanslarıdır” dedi.

Bir çocuğun hikâyesi onu güvenlik sistemleri sektörüne taşıdı…

Oral Companies Direktörü Metin Oral, 2007 yılında güvenlik sistemleri sektörüne adım atmasının ‘trajikomik’ diye nitelendirdiği bir hikâyeye dayandığını anlattı.

Lefkoşa Surlariçi’ndeki fotoğrafçı dükkânının önünde tartıcılık yaparak para kazanmaya çalışan küçük bir çocuğu meslek edinmesi için yanına aldığını söyleyen Oral, çocuğa stüdyoda vesikalık fotoğraf çekmeyi öğrettiğini belirtti. Bir süre sonra çocuğun çektiği fotoğrafların parasını cebine attığını fark ettiğini dile getiren Oral, bu olayın ardından iş yerinde kamera sistemine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ülkede kamera sistemlerinin pahalı olması nedeniyle Türkiye’den daha uygun bir sistem bulup dükkânına kurduğunu anlatan Oral, sistemi uygun fiyata kurduğunu gören çevredeki dükkânların da kendisinden yardım istemesiyle güvenlik sistemleri alanında çalışmaya başladığını ifade etti.

Metin Oral, güvenlik sistemleri sektörüne giriş hikâyesini, “O çocuk sayesinde bugün güvenlik sistemleri şirketim var” sözleriyle anlattı.

“Güvenlik sistemlerinde en alttan en üst seviyeye tüm sistemlerin kurulumunu yapıyoruz”

Oral Companies Direktörü Metin Oral, güvenlik sistemleri sektörüne girdikleri ilk yıllardan bugüne önemli bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Küçük çaplı kamera sistemleriyle başladıkları bu alanda, gelişen teknoloji ve girişimleri sayesinde bugün üst düzey güvenlik sistemlerinin kurulumunu yaptıklarını ifade etti.

Kurdukları sistemlere değinen Oral, güvenlik kameralarından network sistemlerine, yapay zekâ destekli akıllı analizlerden termal kameralara, insan algılama sistemlerinden alarm sistemlerine kadar birçok farklı alanda hizmet verdiklerini belirtti.

Personel devam kontrol sistemi (PDKS) kurulumlarının da yaptıkları çalışmalar arasında yer aldığını anlatan Oral, bu sistem sayesinde personel giriş-çıkışlarının takip edilebildiğini ve birçok kurum tarafından tercih edildiğini söyledi. Ayrıca otoparklar için bariyer sistemleri, plaka tanıma sistemleri ve kartla ödeme yapılan otomatik geçiş sistemlerinin de kurulumunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Apartman girişleri, spor salonları ve müstakil konutlarda kullanılan turnike, üye takip sistemi ve kapı motoru gibi sistemlere de talebin arttığını belirten Oral, fiber altyapı ve network kablolama alanında da hizmet verdiklerini söyledi.

Metin Oral, geçmişte güvenlik sistemlerinin oldukça yüksek maliyetlerle kurulduğunu ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bu fiyatların önemli ölçüde düştüğüne de dikkat çekti.

“Bizim için en büyük reklam müşterilerimizin referanslarıdır”

Oral Companies Direktörü Metin Oral, güvenlik sistemleri alanında çalışmalarını her zaman yüzde yüz müşteri memnuniyeti anlayışıyla yürüttüklerini söyledi. Kurulumunu yaptıkları sistemlerde kaliteli markalarla çalıştıklarını ve birçok markanın yetkili servisi olduklarını ifade eden Oral, güvenlik kameralarında Height Vision, otopark bariyer sistemlerinde Arma Kontrol markasını kullandıklarını belirtti.

Kapı motorlarında Nice ve Makim, personel devam kontrol sistemlerinde ise Zkteco markalarıyla çalıştıklarını anlatan Oral, alarm sistemlerinde Height Vision ve Paradox markalarını tercih ettiklerini dile getirdi. Market ve alışveriş alanlarında kullanılan ürün alarm sistemlerinin kurulumunu da yaptıklarını söyleyen Oral, hırsızlığa karşı kullanılan birçok güvenlik sisteminde hizmet verdiklerini kaydetti.

Yangın alarm sistemlerinde farklı kriterler bulunduğunu belirten Oral, özellikle yüksek riskli alanlarda bu sistemlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kurulum yapılacak alanlarda önce keşif yaptıklarını ve ihtiyaca göre proje hazırladıklarını anlatan Oral, montajın doğru yapılmasının da sistem kadar önemli olduğunu vurguladı.

Metin Oral, sundukları hizmetin temelinde kaliteli ürün, tecrübeli ekip ve hızlı çözümler bulunduğunu belirterek, “Bizim için en büyük reklam müşterilerimizin referanslarıdır” dedi.

Alüminyum ve çelik yapı alanında büyüyen bir yolculuk...

Oral Markası bünyesinde faaliyet gösteren Oral Alüminyum ve Demir Çelik Yapı Sistemleri’nin temellerinin 2008 yılında Gemikonağı’nda atıldığını belirten Metin Oral, bölgede bu alanda bir boşluk olduğunu fark etmeleriyle sektöre girdiklerini söyledi. Gemikonağı’ndaki pazarın sınırlı kaldığını düşündüklerini ifade eden Oral, Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamına hitap eden Lefkoşa pazarına yönelme kararı alarak 2012 yılında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermeye başladıklarını anlattı.

İlk olarak alüminyum sektöründe çalışmaya başladıklarını belirten Oral, zamanla demir ve çelik yapı alanına da yoğun talep olduğunu gördüklerini ve bu alana yöneldiklerini dile getirdi. Artan talep ve olumlu geri dönüşler doğrultusunda prefabrik yapı alanına kadar ilerlediklerini kaydeden Oral, bu alanda profesyonel bir kadroyla hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından geçici yaşam alanlarının üretiminde de yer aldıklarını anlatan Oral, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Sanayi Odası öncülüğünde kurulan platformda demirci esnafıyla birlikte çalışarak kısa sürede 500 geçici yaşam alanı üretip depremzedelere ulaştırdıklarını ifade etti. Bu süreçte önemli deneyimler kazandıklarını belirten Oral, sonrasında geçici yaşam alanları alanında birçok okul ve kurum projesinde yer aldıklarını söyledi.

Prefabrik yapıların konteynırlarla sıkça karıştırıldığını belirten Oral, prefabrik yapıların kullanılan malzeme ve ölçüler açısından konteynırlardan farklı olduğunu vurguladı. Deprem riski nedeniyle bazı okullarda geçici yaşam alanlarının kullanıldığını hatırlatan Oral, “Çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Ne yazık ki deprem riski bölgesindeyiz ve bazı okullarımızda riskli binalar bulunuyor” dedi.

Demir çelik yapı sistemleriyle ev, işyeri ve bölme sistemleri de yaptıklarını ifade eden Oral, tercihe göre taşınabilir ev ve karavan üretimi de gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle oteller ve iş yerlerinde çelik yapı ile bölme taleplerinin yoğun olduğunu belirten Oral, alüminyum alanında ise ısı ve ses yalıtımlı kapı ve pencere sistemleri, cam bölme ofisler, pergola sistemleri, giyotin cam sistemleri ve alüminyum korkuluk uygulamaları yaptıklarını dile getirdi.

Kıbrıs’ın sıcak iklimine de dikkat çeken Oral, peyzaj ve dış cephe uygulamalarında güneşe dayanıklı olduğu için alüminyumun sık tercih edildiğini belirterek, bahçe korkulukları ve dış cephe çalışmalarında da müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet verdiklerini kaydetti.

“Biz sadece fotoğrafçılık yapmıyoruz, kurum ve kuruluşlara reklam ve tanıtım filmi de çekiyoruz”

Oral Fotoğrafçılık ile iş hayatına adım atan Metin Oral, fotoğrafçılığın baba mesleği olduğunu belirterek “Fotoğrafçılık, benim baba mesleğimdir ve kendimi bildim bileli hep hayatımdaydı” dedi.

Babasının fotoğrafçılığa başladığı yıllarda bir laboratuvarı olmadığını ve seyyar olarak çalıştığını anlatan Oral, 1996 yılında Gemikonağı’nda bulunan evlerinin altına ilk dükkânlarını açtıklarını söyledi. Eski bir baskı makinesi temin ederek stüdyoyu kurduklarını belirten Oral, daha sonra Gemikonağı çarşısında stüdyo açtıklarını ve artan iş temposuyla birlikte 2003 yılından itibaren Lefkoşa’da faaliyet göstermeye başladıklarını ifade etti.

Lefkoşa pazarının yoğunluğuna dikkat çeken Oral, sektördeki eksiklikleri fark ederek dijital baskı makinelerine yöneldiklerini söyledi. O dönemde ülkede gelişmiş baskı imkânlarının sınırlı olduğunu belirten Oral, ayrıca Photoshop işlemlerinin de çoğunlukla Türkiye’de yapıldığını anlattı. Bu eksikliği gidermek için Türkiye’den büyük makineler temin ettiklerini ve bu alanda uzman personeller getirerek sistemi ülkede kurduklarını dile getiren Oral, “Bu alanda verdiğimiz hizmetle hem kendi müşterilerimizin memnuniyeti hem meslektaşlarımızın Türkiye’ye fotoğraf gönderme eziyeti hem de maliyet yönünden hepimizin menfaatine oldu” dedi.

Zamanla teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte sektörde rekabetin arttığını ifade eden Oral, bu süreçte yenilikçi bir anlayışla şubeleşme kararı aldıklarını söyledi. 2007 ile 2009 yılları arasında yeni şubeler açtıklarını belirten Oral, Gemikonağı ve Lefkoşa Surlariçi şubelerine ek olarak Girne’de ve Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde de şubeler açtıklarını kaydetti. Surlariçi’nde yaşanan park sorunları nedeniyle Kızılbaş’ta ikinci Lefkoşa şubesini açtıklarını da sözlerine ekledi.

Oral Fotoğrafçılık bünyesinde yalnızca fotoğraf çekimi yapılmadığını belirten Oral, “Biz sadece fotoğrafçılık yapmıyoruz. Fotoğrafçılığın yanında büyük kurum ve kuruluşlara reklam ve tanıtım filmi çekiyoruz. Ayrıca açılış ve organizasyon etkinliklerinde fotoğraf, kamera ve klip çekimleri yapıyoruz” dedi.

Metin Oral, ayrıca broşür baskıları ve hediyelik eşyalar üzerine yapılan baskı teknikleri konusunda da gelişmiş makinelerle hizmet verdiklerini ifade etti.