Alman filozof Habermas 96 yaşında hayatını kaybetti

Alman filozof, sosyolog ve siyaset bilimci Jürgen Habermas 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gazete Oksijen’in aktardığına göre, Habermas’ın ölümünü uzun yıllardır eserlerini yayımlayan Alman yayınevi Suhrkamp duyurdu.

Jürgen Habermas kimdir?

Jürgen Habermas, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyal teori, siyaset felsefesi ve iletişim çalışmalarına yön veren en etkili düşünürlerden biridir. Frankfurt Okulu’nun ikinci kuşağının en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Habermas, modern toplumların nasıl işlediğini, kamusal alanın nasıl oluştuğunu ve demokrasinin hangi normatif temeller üzerinde yükseleceğini açıklamaya yönelik geniş bir kuramsal çerçeve geliştirdi. 1962’de yayımlanan Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü adlı eseri, modern medya, siyaset ve toplumsal tartışma kültürünün ortaya çıkışını açıklamasıyla onu uluslararası alanda tanınır hale getirdi. Habermas’a göre demokratik toplumların sağlıklı işlemesi, vatandaşların özgürce tartışabildiği, eşitlikçi ve rasyonel bir kamusal alanın varlığına bağlıydı.

Habermas’ın en kapsamlı teorik katkısı ise 1981’de yayımladığı iki ciltlik İletişimsel Eylem Kuramıdır. Bu çalışma, toplumsal yaşamın özünü bireylerin birbirleriyle kurduğu rasyonel, açık ve karşılıklı anlaşmaya dayalı iletişim süreçlerinde gören “iletişimsel akıl” kavramını merkeze alır. Bu çerçeve, günümüzde deliberatif (müzakereci) demokrasi yaklaşımının temelini oluşturur ve siyasal meşruiyeti sadece seçimlere değil, kararların nasıl tartışılarak üretildiğine bağlar.

Habermas, aynı zamanda “anayasal yurtseverlik”, “modernliğin tamamlanmamış projesi” gibi kavramlarla hem Avrupa siyasetinde hem de küresel kamu tartışmalarında önemli bir yer edinmiş, hâlâ çağdaş dünyanın en etkili yaşayan filozoflarından biri olarak görülmektedir. Habermas, Federal Almanya’nın başında bir siyasetçi ya da kurucu figür olarak bulunmadı; fakat genç Federal Cumhuriyet’in demokrasi anlayışını, siyasi kültürünü ve kimliğini belirleyen en güçlü düşünsel ses oldu. Demokratik Almanya’nın nasıl bir toplum olması gerektiği sorusuna verdiği yanıtlar, bugün hâlâ ülkenin siyasal mantığında belirleyicidir.