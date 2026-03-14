En çok yağış Değirmenlik’te

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, dün ve bugün 08.00 saatleri arasında metrekareye Değirmenlik’te 15, Doğancı’da 5, Kozanköy’de 4, Gaziveren, Akıncılar, Bostancı, Lefke, Selvilitepe, Alsancak ve Taşpınar’da 3 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 2 kg. arası yağış kaydedildi.