Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Gemideki kırığın tamir edildiğini görerek fotoğraflayan ve çektiği fotoğrafları kaptan yardımcısına gönderen zanlı, KKTC’ye giriş yaptığı sırada Mağusa Limanı’nda tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.