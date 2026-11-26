Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’ni (EMAA) ziyaret etti.

EMAA ile belediye arasında verimli bir iş birliği süreci yürüttüklerini belirten Harmancı, bu iş birliğini geliştirerek daha ileriye taşınma arzusunda olduklarını ifade etti.

EMAA’nın zor bir alanda örgütlenmiş bir dernek olduğuna dikkat çeken Harmancı, farklı kimliklerin kendi özgünlüklerini koruyarak ortak üretim gerçekleştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Lefkoşa’nın kentsel ve kültürel mirasını toplumsal hafızaya kazandırmayı ve gündelik yaşamın dinamik bir parçası haline getirmeyi amaçlayan ARKHE Lefkoşa ile EMAA arasında da kurumsal iş birliğinin ülke kültür-sanat yaşamı açısından önemine dikkat çekti.

Harmancı şunları kaydetti: “Sanat, bir yandan bireysel özgürlük ve gelişim için alan açarken, diğer yandan toplumsal ve politik dönüşüm için yeni bir gelecek hayalinin tohumlarını eker, büyütür.

Aynı zamanda evrensel bir köprüdür sanat. Sınır tanımaz. Farklı renkleri, farklı dilleri, farklı kültürleri ortak duygularda buluşturur. Önyargıya, ayrımcılığa, nefrete karşı; empatiyi, hoşgörüyü, sevgiyi ve barışı besler.

Bu düşüncelerle Lefkoşa Kültür Sanat Merkezi projemize büyük önem veriyoruz. Merkez; sahne sanatlarının üretiminden eğitime, arşivden performans uzanan tüm süreçleri aynı yapı içerisinde buluşturarak Lefkoşa’mızın kültür ve sanat yaşamına kalıcı değerler kazandıracaktır.”

Şehir Plancıları Odası'nı da ziyaret etti

Öte yandan Mehmet Harmancı, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Şehir Plancıları Odası’nı ziyaret ederek Lefkoşa İmar Planı ve kentin geleceğine yönelik planlama çalışmalarını değerlendirdi.

Görüşmede Lefkoşa İmar Planı, kentin planlı gelişimi ve şehircilik alanında önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı.

Ziyarette konuşan Harmancı, Şehir Plancıları Odası’nın kentle ilgili konularda güçlü bir ses ortaya koyan ve gerektiğinde dönüştürücü rol üstlenen önemli bir kurum olduğunu ifade etti.

Lefkoşa ile başlayan imar planı süreçlerinin daha sonra ülkenin farklı kentlerine yayılmasında edinilen deneyimin önemli bir rol oynadığını belirten Harmancı, Lefkoşa İmar Planı’nın tarihsel önemine dikkat çekti.

Harmancı, “Sizlerin yıllar önce başlattığınız ve ülke tarihinin de önemli bir dönüm noktalarından biri olan, Lefkoşa’yı aslında bir bütün olarak gören, ileride bir gün Lefkoşa’nın bütünleşeceği hayaliyle yapılmış Lefkoşa İmar Planı’nın hala kentin her iki yakasına da kılavuzluk ettiği gerçeği var” dedi.

Harmancı, Anıtlar Yüksek Kurulu (AYK) ve Lefkoşa Master Planı’nın öngördüğü çerçevede kentin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette şehirlerin yalnızca fiziksel yapılardan ibaret olmadığını belirten Harmancı, kentlerin insan ilişkilerinin, ekonomik hayatın, kültür ve sanatın, toplumsal yaşamın ve ortak geleceğin şekillendiği alanlar olduğuna dikkat çekti.

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Şehrin yarınlarına dair bir vizyon ortaya koymaktır şehircilik. Planlı, akılcı, adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla bugün verdiğimiz her karar, döktüğümüz her alın teri bizi her gün o hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırır.

Bugün Kanlıdere Lineer Park projesini hayata geçirebiliyorsak, sağlam bir altyapı üzerine risklere karşı dayanıklı bir Lefkoşa inşa edebiliyorsak, insan haklarını ve fırsat eşitliğini her şeyin üstünde tutan yönetim anlayışımızla ülkeye örnek olabiliyorsak, yarattığımız kamusal yaşam alanlarında Lefkoşa’ya evim diyen herkesi ayrımsız bir araya getirebiliyorsak, hep beraber sevgiyi, dayanışmayı ve toplumsal barışı büyütebiliyorsak bu vizyon sayesindedir.”