AB'nin gelecek yılki bütçesinde Kıbrıs Türk toplumuna 37,25 milyon Euro ayrıldı. Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2027 bütçesindeki kaynak, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasının desteklenmesi ve adanın yeniden birleşmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılacak.

Avrupa Parlamentosu'nun çarşamba günü yasalaştırdığı Avrupa Birliği'nin (AB) 2027 bütçesinde, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 37,25 milyon Euro kaynak ayrıldı.

AB'nin yıllık yardım programı kapsamında sağlanacak kaynak, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını desteklemeyi ve adanın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl ayrıntıları açıklanan programda, özellikle adanın ekonomik bütünleşmesine, iki toplum arasındaki temasların geliştirilmesine ve Kıbrıs Türk toplumunun AB müktesebatına uyumuna önem veriliyor.

Ayrılan kaynak; sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, uzlaşı ve güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ile sivil toplumun güçlendirilmesi gibi alanlarda kullanılacak.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve kültürel miras da desteklenecek

Bütçe kapsamında, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne yönelik AB mali desteği de devam edecek. Bu desteğin, komitenin çalışmalarını yoğunlaştırmasına ve kayıp kişilerin daha hızlı tespit edilmesini hedefleyen stratejik planının uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynakların bir bölümü de iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin kararlarının hayata geçirilmesi ve adanın ortak kültürel mirasının korunması için kullanılacak.

Gelecek yıl için ayrılan 37,25 milyon Euro, bu yılki tahsisattan yaklaşık 3 milyon Euro daha fazla olacak. Bu miktar, 2021-2027 dönemini kapsayan mevcut AB çok yıllı mali çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumuna ayrılan en yüksek ikinci yıllık kaynak olarak kayda geçti.

Söz konusu dönemde en yüksek tahsisat ise 2024 yılında, 39,5 milyon Euro'nun üzerinde bir miktarla yapılmıştı. Bu kaynağın 5 milyon Euro'luk bölümü, iki belediyenin ortak kullanımına yönelik bir güneş enerjisi santrali projesine ayrılmıştı.

Ancak santralin hayata geçirilmesine ilişkin planlar, üretilecek elektriğin Kıbrıs Türk toplumuna nasıl aktarılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıldan bu yana askıda bulunuyor. Tartışmanın odağında, üretilen enerjinin bir bölümünün doğrudan Kıbrıs Türk toplumuna iletilmesi ya da bu dağıtımın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu aracılığıyla yapılması konusu yer alıyor.

2028-2034 dönemi için 389 milyon Euro önerisi

Mevcut AB çok yıllı mali çerçevesinin 2027 yılında sona erecek olması nedeniyle, 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni bütçe planlamasına ilişkin görüşmeler de sürüyor.

Kıbrıs hükümetinin haziran ayında sunduğu öneri ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın cumartesi günü açıkladığı bütçe teklifinde, gelecek yedi yıllık dönemde Kıbrıs Türk toplumuna toplam 389 milyon Euro ayrılması öngörülüyor.

Costa'nın teklifinde, yeni mali çerçevenin; AB anlaşmalarının değiştirilmesi, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi veya Birliğe yeni üyelerin katılması durumunda yeniden gözden geçirilebileceği de ifade ediliyor.