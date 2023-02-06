Sivil Savunma: "İlk belirlemelere göre KKTC’de tespit edilen herhangi bir can ve mal kaybı yok"

Sivil Savunma, "İlk belirlemelere göre KKTC’de tespit edilen herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" açıklamasını yaptı.

Açıklama şöyle

“Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)’den alınan bilgilere göre Türkiye saati ile 04:17’de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş)’ta 7.4, 04:26’da merkez üssü Nurdağı (Gaziantep)’te 6.4, 04:28’de merkez üssü İslahiye (Gaziantep)’te 6.6 şiddetinde deprem meydana gelmiş ve artçı depremler devam etmektedir. Saat 06:00 itibariyle, 4 şiddetinin üzerinde 30’dan fazla deprem meydana gelmiştir. Depremler ülkemizde de hissedilmiştir. İlk belirlemelere göre KKTC’de tespit edilen herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, anavatan Türkiye’ye yardım etmek için hazırdır.”