Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’da ele alınan Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da, meclisin bugünkü gündeminde yer alan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi de yapıldı. Görüşmede tasarının bütünü oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 25 Mayıs Pazartesi günü yasama öncelikli olmak koşuluyla yasama ve denetim birlikte yapılacak.

Meclis Genel Kurul’da ele alınan Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu.