“Sistematik sömürünün üstü örtülmemeli, polis geniş kapsamlı soruşturma başlatmalı”

Lema GÖZAY

İnsan Hakları Platformu, gece kulüplerinde yaşanan sömürü ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı, “Sistematik sömürünün üstü örtülmemeli, polis geniş kapsamlı soruşturma başlatmalıdır” dedi.

Yakın zamanda yaşanan ölümler ve yaşamına son verme girişimlerinin bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna vurgu yapılarak, insan ticareti ihtimalini de içeren bağımsız ve etkili bir soruşturma talep edildi.

İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı’ tarafından açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin sadece eğlence mekânı değil, kadınlara yönelik sistematik sömürü ve insan ticareti risklerinin yoğun şekilde yaşandığı yerler olduğuna dikkat çekildi. Bu kulüplerde çalışan kadınların pasaportlarına el konulduğu, özgürlüklerinin sınırlandırıldığı, sosyal güvenceden yoksun ve ağır psikolojik baskı altında çalıştırıldıkları vurgulandı.

Geçtiğimiz ay Alayköy’deki Prenses Gece Kulübü'nde çalışan genç bir kadının yaşamını yitirmesinin ardından, 15 Nisan Salı gecesi yine aynı kişiye ait başka bir gece kulübünde çalışan bir kadının daha yaşamına son verme girişiminde bulunduğu hatırlatılarak, bu duruma ilişkin bilgi Gönyeli Polis Karakolu’ndan edinildiği ve ilgili kadının muhaceret birimine yönlendirildiği aktarıldı.

Beyatlı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu yaşananlar artık ‘kişisel’ ya da ‘bireysel’ nedenlerle açıklanamaz. Bir ay içerisinde aynı şahsa ait işletmelerle bağlantılı iki yaşamına son verme vakası yaşanıyorsa, bu artık toplumsal bir alarmdır. Üstelik bu durum yeni değildir. Geçmiş yıllarda da gece kulüplerinde çalışan kadınların şüpheli biçimlerde hayatını kaybettiği, ağır sağlık sorunları yaşadığı ve yaşamına son verme girişimlerinde bulunduğu bilinmektedir. Aynı yapısal sorunlar devam ettiği sürece bu trajediler de tekrarlayacaktır.”

Açıklamada, kadınların hangi koşullarda yaşadığı, nasıl bir baskı altında çalıştığı ve kimler tarafından kontrol edildiği gibi soruların sistematik bir şekilde göz ardı edildiği vurgulandı. Denetim mekanizmalarının işlevsizliği ve görmezden gelen anlayışın, bu sömürü düzeninin sürmesine neden olduğu kaydedildi.

2020 yılında Ceza Yasası’na eklenen 245B maddesine de dikkat çekilen açıklamada, insan ticareti suçunun artık açık şekilde tanımlandığı ve ağır cezaların öngörüldüğü hatırlatıldı. Aynı zamanda kamu görevlileri tarafından işlenen insan ticareti suçlarına yönelik cezai yaptırımların daha da ağırlaştırıldığı ifade edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne yapılan çağrı şu sözlerle dile getirildi: “Bu olaylar bir bütün olarak değerlendirilerek, söz konusu gece kulüplerinde çalışan kadınların yaşam ve çalışma koşullarına dair, insan ticareti olasılığını da içeren bağımsız, şeffaf ve etkili bir soruşturma derhal başlatılmalıdır. Hali hazırda daha önce yaşanan bu gibi olaylar ile ilgili yürütülmüş soruşturmalar varsa da bulguların kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Kadınların beyanları alınmalı, işverenlerin ve işletmelerin faaliyetleri detaylı şekilde incelenmeli, sistematik ihlaller açığa çıkarılmalıdır.”

Platform tarafından yapılan açıklamada “İnsan ticareti mağdurlarının yaşam hakkı, güvenliği ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşama hakkı için artık susulamaz. Bu yalnızca bir insan hakları meselesi değil, aynı zamanda adalet, sorumluluk ve kamu güvenliği meselesidir.” İfadeleri kullanıldı.

Açıklamaya imza koyan örgütler ise şöyle:

İmza koyan örgütler şöyle:

İnsan Hakları Platformu

Mülteci Hakları Derneği

Kuir Kıbrıs Derneği

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi

TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi

Sol Hareket

Kadından Yaşama Destek Derneği - KAYAD

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu – DEV-İŞ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası - KTÖS

Toplumsal Varoluş Derneği - TOVAD

CTP Kadın Örgütü

Sivil Toplum İnisiyatifi - SİTİ

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği - KTTB

696, Ekmek ve Hakk Çalışmaları Merkezi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası - KTOEÖS

Evrensel Hasta Hakları Derneği - EHHD

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası - KAMUSEN

Gümrük Çalışanları Sendikası - GÜÇSEN