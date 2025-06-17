Gazimağusa Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren MAGEM Maraş’ın düzenlediği 30+ Sirtaki Dans Eğitimleri, Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilen Sirtaki ve Zeibekiko Dansları Final Gecesi ile tamamlandı.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Fatoş Giritli eğitmenliğinde yürütülen eğitim programı kapsamında Gazimağusa, Çatalköy ve Lefkoşa Gençlik Merkezi Birliği’nden katılımcılar, meydanda bir araya gelerek dönem boyunca öğrendikleri sirtaki ve zeibekiko danslarını sergilediler.

Final gecesi, katılımcıların birlikte yemek yemesiyle başladı. Ardından dans gösterilerine yer verildi.

Gazimağusa Belediyesi, toplumsal etkileşim ve kültürel zenginliği artıracak benzer projelere destek vermeye devam edecek.